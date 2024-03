‘Bandidos’ llegará a Netflix cargada de acción, paisajes impresionantes y girl power

Netflix está de manteles largos y es que ‘Bandidos’, está por llegar a la plataforma. Esta nueva producción original promete cautivarte desde el primer momento, gracias a sus impresionantes locaciones y su destacado elenco encabezado por Ester Expósito (Lilí), Alfonso Dosal (Miguel), Juan Pablo Medina (Wilson), Mabel Cadena (Inés), Andrea Chaparro (Citlali), Juan Pablo Fuentes (Lucas), Nicolás Furtado (Octavio) y Andrés Baida (Ariel).

Para celebrar el estreno, el elenco ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México, en la cual Nueva Mujer estuvo presente. En el evento, los actores compartieron emocionantes detalles sobre la producción, abordando desde los desafíos que enfrentaron al grabar en las impresionantes locaciones de Yucatán y las zonas arqueológicas en Guatemala, hasta las lecciones aprendidas de la historia y de sus propios personajes.

Las mujeres fuertes serán clave en la historia

“Fue divertido, primero por los compañeros, la pasábamos muy bien grabando esta historia y es lo más bonito. También los lugares maravillosos que conocimos pero sí, salí de mi zona de confort. Es verdad que el tema de la comedia en ficción no lo había hecho tanto pero lo disfruté mucho”, señaló Ester Expósito, quien interpreta a Lili, una de las bandidas de la historia.

La española confesó que lo más retador no fue hacer comedia en sí sino enfrentarse a las condiciones climatológicas de las locaciones, que si bien quedó “maravillada” frente a los cenotes y manglares, el calor complicaba mantener la energía al cien para grabar las escenas. “Estuvo pesado en ese sentido pero nos unió enfrentarlo juntos. Si no sufres en un rodaje luego no te sientes tan realizado”, dijo entre risas.

Por su parte, Mabel Cadena habló de su personaje y cómo será ejemplo de fortaleza y superación personal en la historia. “Yo creo que Inés tiene un gran sentido de ética y algo que amo de mi personaje es que tiene toda la garra y la pasión de querer hacer las cosas bien. Encontrarse con los bandidos no sólo la va a confrontar con todo eso que está tratando de ocultar de su propia vida, la va a sacar de la rigidez”, aseguró.

La actriz, que en los últimos años ha incursionado en Hollywood con gran fuerza, aseguró estar feliz de ser parte de una producción como ésta con tantos talentos y elementos que la hacen de primer nivel. Asimismo señaló que su personaje le enseñó a vivir del lado de la aventura, además de que implicó un reto el hecho de que su hijo sea sordo, pues tuvo que aprender el lenguaje de señas.

Andrea Chaparro, es otra de las mujeres que darán fuerza a la historia ya que su personaje es alguien extremo que no le teme a nada, por lo que tuvo que prepararse con clases de buceo. “Amo el agua, el buceo había estado en mi bucket list desde hace un rato y fue maravilloso que Bandidos me lo haya cumplido. Siempre dicen que el actor nunca deja de aprender y yo creo que es muy real”, destacó.

Un reto para todos

Alfonso Dosal, quien da vida a Miguel, hijo de un arqueólogo retirado, reafirmó que filmar secuencias de acción a 50 grados fue “durísimo”, pero que gozó ser parte de esta producción de principio a fin pues además le permitió explorar una de sus grandes pasiones que es la historia. “Para mí un dato que es durísimo es la Guerra de Castas, que la tierra maya estuvo sometida a la esclavitud incluso años después de la independencia”, destacó el actor, quien reveló que aprendió muchos datos curiosos sobre el México prehispánico durante la grabación.

Por su parte, Juan Pablo Medina, destacó que aunque sufrió para hacer las escenas de acción, se sintió muy afortunado de poder trabajar con actores tan comprometidos, además de disfrutar de los impresionantes paisajes. “Grabar en los cenotes fue algo fuera de este mundo”

Los actores recalcaron que ‘Bandidos’ se trata de una “serie coral” en la que no hay un único protagonista, sino que varios personajes destacan por igual en la trama, lo cual permitirá que la audiencia quiera saber más de cada uno.

Juan Pablo Medina, quien interpreta a un hacker adolescente que lo llevó a tener que aprender a nuevas habilidades tecnológias. Nicolás Hurtado da vida a Octavio, un ex militar por el que tuvo que hacer escenas de acción complejas y arriesgadas. El personaje de Andrés Baida, será quien ponga de cabeza para los bandidos con sus caprichos.

La serie se estrena el 13 de marzo en Netflix y contará con 7 episodios.