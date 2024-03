¿Siguen guardados? Adamari López confesó qué pasó con los embriones de Luis Fonsi

Fueron casi nueve de años de una relación amorosa en la que la actriz Adamari López y el cantante Luis Fonsi librando varias batallas para mantener a flote su relación. La más dura fue al del cáncer de mama que el diagnosticaron a ella solo dos meses después de que él le propuso matrimonio. Ambos consideraban al otro el amor de vida, pero la realidad los golpeó y todo acabó.

Uno de los planes que quedaron en stand by fue el de ser padres, y es que cuando ellos se enteraron de la enfermedad y tras la operación para extraerle el tumor a Adamari, se sometieron a un proceso de fertilización. Ella no guardó sus óvulos, la pareja decidió congelar embriones, que más tarde desataron polémica en la prensa, tras el divorcio.

Este domingo 3 de marzo, en una entrevista de López le concedió a Yordi Rosado, habló abiertamente de este tema, aunque ya lo había hecho en su libro, pero aportó más detalles: “Antes de las quimio (quimioterapias) me sacamos la mayor cantidad de óvulos y los fertilizaron para hacerlo embriones. (...) De todos los me salieron, ningún óvulo (reservé), yo guardé embriones, más de 20. En un banco congelados, aseveró al artista de 52 años.

Yordi le consultó sobre qué ha pasado con estos embriones y ella fue tajante: “Ahí quedaron, pero ya no están. Ahí quedaron en su momento”. La también conductora de televisión asintió con la cabeza cuando Rosado le preguntó que si había pensado en usarlos después del divorcio: “Quedó en nada porque él quedó embarazado, o sea, su pareja quedó embarazada”, le confesó un poco incómoda ante el cuestionamiento.

El año pasado, Luis Fonsi, por primera vez tras un comunicado que sacó en 2013, habló sobre el tema con “El Molusco”, en Youtube, episodio en el que aseveró que no podría “vivir sabiendo” que podría quitarle el sueño de ser madre a Adamari, ya que pudo haber sido su única oportunidad.

“Le dije que ‘sí’, no tan solo eso, sino que yo tengo que ser el padre, tengo los mismos derechos, esto no es un donativo, tengo los mismos derechos y yo voy a estar ahí”, destacó Fonsi, en la entrevista. Pero afortunadamente, Adamari consiguió el milagro y fue con el bailarín español Toni Costa hace nueve años atrás, cuando el 4 de marzo de 2015 nació Alaïa.

Con Costa también quiso ser madre, pero simplemente no se daba pese a los diversos tratamientos de fertilidad a los que ambos se sometieron. Incluso, el mismo médico le sugirió que buscara otras alternativas porque él no se arriesgaría a seguir intentando, pues le recordó que ella fue paciente oncológico. La pareja probó con la acupuntura y finalmente el bebé llegó.

Ahora, ella está feliz y soltera, y le aseveró Yordi que Fonsi llegó a su vida “quizá para tener una relación muy bonita y cumplir un propósito que no entendía, sino hasta tiempo después. Solo que esa misma persona que me ayudó a curarme, que estuvo conmigo, para mí, también causó uno de los dolores más grandes que he tenido”.