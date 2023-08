La reacción de Águeda Lopez luego que Luis Fonsi hablara de su divorcio con Adamari López

Luis Fonsi está viviendo un momento escandaloso luego de estrenar su tema ‘Pasa la página’ el cual ha sido duramente cancelado por presuntamente ser una indirecta hacia su ex esposa Adamari López. La situación ha salpicado a su esposa Águeda López, pese a que el ha desmentido que sea una indirecta a la presentadora.

Tras 14 años de haberse divorciado, el cantante decidió defenderse de los ataques que ha recibido por parte de los internautas, pero su discurso ha empeorado la situación por ser un “discurso cruel”.

“Yo no he hablado nada, yo llevo 14 años calladito y la razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer o iba a quedar yo como el malo, entonces yo dije mira, sabes qué, prefiero callarme la boca”, dijo.

La reacción de Águeda Lopez a polémica e Luis Fonsi

“Cuando escucho la palabra -abandono- es una palabra que no va como parte de la historia real, va como parte de una narrativa que se dibujó y se creó, chévere para una novela pero no es la vida real. Aquí no hubo nunca jamás abandono”, finalizó Fonsi quedando nuevamente en el ojo del huracán.

Pese a que su actual esposa ha decidido mantenerse al margen de su carrera y sobre todo de lo que fue su relación con Adamari, ahora ha realizado una publicación en su cuenta en Instagram que muchos aseguran que ha sido parte de su defensa ante los ataques contra el padre de sus hijos.

Águeda López La modelo decidió lanzar algunas reflexiones. (Instagram)

“Habla amablemente sobre las personas

Di la verdad, incluso cuando es difícil

Mostrar comprensión por el dolor de los demás

reconocer y expresar gratitud

Dar sin querer algo a cambio

No respondas a la negatividad

Hacer cosas para ver sonreír a los demás”, fue el texto que colgó en sus historias de Instagram y con el que demuestra que no pretende guardar rencor ni mucho menos entrar en disputa con nadie.

Hasta el momento Adamari Lopez ha decidido callar sobre la situación en la que ha quedado envuelta, pese a que uno de sus jocosos reels ha sido considerado una indirecta de forma muy inteligente.

“Deja de decirme que debo y que no debo hacer, yo no hago caso”, dijo en medio de risas.

“El que no ha podido pasar la pagina es el sr Fonsi , porqué cuando le hacen algún comentario de Ada , se pone nervioso”, “respuesta para el Luis Fonsi”, “Mandandote a pasar la pagina, la misma pagina que el no ha logrado pasar”, han comentado sus seguidores.