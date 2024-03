Shakira está enamorada y la letra de su última canción lo confirma, ¿para quién es?

Hace días Shakira anunció su nuevo álbum, Las Mujeres Ya No Lloran, el cual trae canciones que no hemos escuchado antes y una letra bastante reveladora.

Así lo demostró una filtración sobre uno de los temas que conforman el disco y que habla sobre la llegada de una persona que sana las heridas que dejó un ex, una clara referencia a lo que ella vivió con Gerard Piqué.

¿Qué dice la letra de la nueva canción de Shakira?

De acuerdo con People, la nueva canción de Shakira que ha asombrado a todos con la letra se llama Nassau, al igual que la capital de Bahamas, por lo que ha puesto a muchos a debatir si se trata de unas frases dirigidas hacia ese lugar que le sirvió como refugio o si allá conoció a alguien.

“Yo que me he prometido que nunca más volvería a querer, apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel, eso lo tenia cerrao, con llaves y con candao, pero, qué hago, me gustas demasiao”, canta la colombiana, despertando rumores de todos los tipos.

El adelanto es bajo el ritmo de afrobeat y es la séptima canción del álbum de Shakira, dedicado a un personaje que no se sabe si será real o ficticio, porque se le ha vinculado a celebridades de todos los tipos, desde el piloto Lewis Hamilton hasta al actor Tom Cruise.

Se espera que en Las Mujeres Ya No Lloran, además de “Acróstico”, la Sesión #53 de Bizarrap, “Te felicito”, “TQG” y “Monotonía”, también disfrutemos de otros lanzamientos exclusivos que le permitirán a los fans adentrarse en su universo más personal.

Como no es secreto para nadie, la barranquillera compone sus canciones basada en experiencias personales y utilizando su vida amorosa como inspiración, por lo que muchos ya quieren saber a quién le canta en esta etapa.