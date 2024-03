Irán Castillo se confiesa sobre su secuestro: “Llamé a mi tía y ella colgó al pedirle ayuda”

La actriz Irán Castillo está viviendo una nueva etapa hermosa en su vida, pues ahora reinventó su carrera artística para dedicarse a la música infantil, tras el nacimiento de su segundo hijo Demian, a quien tuvo junto a su prometido Pepe Ramos. Recientemente ofreció una entrevista a Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, en la que habló abiertamente sobre el secuestro del que fue víctima en el 2015.

La también cantante ofreció detalles de esa fatídica noche, en la que cuatro delincuentes la privaron de libertad tras chocar, a propósito, su carro en la Ciudad de México, luego de que ella salió de un espectáculo: “Iba subiendo por el Desierto de los Leones. Eran como las 11:30 de la noche, iba sola y de regreso a mi casa. (...) Yo venía cantando y de repente sentí que me chocaron por detrás duro y me bajé”, explicó.

Detalló que cuando les indicó a los hampones que llamaría a su seguro para resolver el choque, sintió el arma en su cabeza: “Me volteé para llamar al seguro y sentí la pistola. Me subieron en la parte trasera; pensé que era un asalto. Me traían con la cabeza hacia abajo”, rememoró. Además, agregó que durante el traslado hasta el lugar donde la mantuvieron en cautiverio, los captores le preguntaron su nombre, por lo que dedujo que ellos solo seguían a mujeres solas.

“No les iba a decir que era Irán Castillo porque pensarían que, como era artista, ganaba un dineral. (...) No sabían quién era. Recuerdo que les decía que les daría lo que quisieran para que me dejaran ir. Pasó un rato, me bajaron del carro. En Chalco estaba la casa de seguridad, me metieron en un cuarto y solo veía los pies”, rememoró la cantante.

Sin embargo, no tardaron mucho en descubrir que se trataba de una artista, por lo que le preguntaron sobre a quién podían llamar para pedirle el dinero a cambio de su libertad, por lo que Irán afirmó que una de su tía era la más idónea para lidiar con esto, pues no quería que su madre recibiera esa llamada. Pero no salió como lo deseó.

“Llamé a mi tía, pero me colgó, pensaba que estaba bromeando. Al final llamé a mi mamá y ella fue la más afectada”, acotó la estrella de televisión, de 47 años, quien permaneció tres días en cautiverio antes de que pagaran el rescate.

En otra oportunidad, Castillo detalló que fue la cantante Gloria Trevi, junto a su esposo, quién la ayudó económicamente para pagar por su libertad: “Gloria Trevi, muy linda, cooperó y dio un lanonón, o sea, forever, no sabes cómo le agradezco a ella y a su marido, de verdad les agradezco, les tengo un agradecimiento muy especial a ellos porque pues en la desesperación”, le afirmó Irán a Mara Castañeda, según Milenio.

Le confesó a Jorge que llegó a padecer del Síndrome de Estocolmo (una patología psicológica en la que el rehén desarrolla un vínculo afectivo con sus secuestradores). Irán aseveró: “En mi caso, como no me pagaron, no me violaron, no me tocaron, no me hicieron nada más que amenazarme”.

Luego de su rescate, a las dos semanas, aproximadamente, el cuarteto de hampones fue detenido. Antes de ella habían secuestrado a otras ocho mujeres.