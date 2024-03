Recuerdan el día que Anitta cantó ópera junto a Andrea Bocelli y cerró la boca de los que la criticaban

La cuarta noche del Festival de Viña del Mar, que se realiza cada año en Chile, estuvo a cargo de la cantante brasileña Anitta, quien el 28 de febrero brindó un gran espectáculo en el que no pudo faltar su icónico paso que se viralizó hace años. Sin embargo, pese a lo aclamada que fue su presentación no tuvo el final que todos esperaban y fue muy cuestionado.

La artista de 30 años interpretó “Envolver”, “Bellaqueo”, “Todo o nada”, “Mi nina”, “Bellaquita remix” y “Downtown”, entre otros, por lo que fue muy aplaudida por el difícil público de la “Quinta Vergara”, pero que, al parecer, no fue suficiente para que se llevara la “Gaviota de oro”, sino solo la de plata, algo que puso en descontento a la fanaticada.

Ella siguió con su show y cuando acabó fue a su camerino para no salir más. Como es tradición en este gran espectáculo, el artista sale nuevamente para recibir el segundo premio, pero ella no lo hizo. Sino, que se cambió rápidamente de ropa, se puso una pijama. Los presentadores María Luisa Godoy y Pancho Saavedra estaban extrañados al ver que la cantante no regresó.

Los animadores se fueron al backstage, y ella entre carcajadas afirmó: “Nunca entendí que eran dos premios”, aunque según la producción aseveró que el equipo de ella estaba al tanto de los dos galardones. Todo esto generó malestar y los internautas dejaron su descontento en las redes sociales.

Además, también minimizaron su talento al tratar de compararla con el cantante Andrea Bocelli, quien la noche anterior se había presentado con 70 músicos de la Orquesta Sinfónica de Santiago y 40 coristas, en un show de alta calidad.

Pero los verdaderos fanáticos de ambos artistas no dudaron en cerrarle la boca a todos haters, al viralizar el concierto que Anitta y Bocelli protagonizaron en el 2016 en Brasil. En ese momento ella apenas iba empezando su carrera, por lo que al entrar al escenario se burlaron de ella, la pifiaron, sin que Larissa de Macedo Machado, nombre real de la artista, pudiera decir algo.

Dejó que el bullying siguiera para silenciarlos a todo cuando sacó el potencial de su voz al interpretar las canciones “Somewhere Over The Rainbow” y “Vivo per lei”. Todos quedaron deslumbrados y les afirmó que no solo era una cara y cuerpo bonito.

Tras varios años del suceso, ella ofreció una entrevista a “Programa do Jô”, en el que reveló cómo se sintió en ese momento: “Fue una locura, 40 mil personas que abucheaban. No sé si pensaron que iba a entrar en pantalones cortos y hacer twerking en medio del show de Andrea Bocelli, pero lo entiendo. Logré hacer lo que tenía que hacer, que era cantar y romper una barrera más, demostrar que puedo hacerlo. Llegué a casa y lloré mucho”.