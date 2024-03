“Como mujer tengo miedo”: el descargo de Cazzu contra presidente de Argentina que causó revuelo

Julieta Cazzucheli, mejor conocida como Cazzu, no se ha quedado callada ante la situación que atraviesa Argentina luego que el presidente Javier Milei tomara el cargo el pasado 10 de diciembre y haya establecido distintas prohibiciones.

Con tan solo dos meses de haber tomado el cargo, Milei decidió que no se use el lenguaje inclusivo y eliminó algunos ministerios como el de la Mujer, causando gran indignación.

En medio de las medidas presidenciales, distintas artistas se han pronunciado en contra y ahora le ha tocado el turno a la pareja de Christian Nodal, quien no se quedó callada por considerar la situación como una “injusticia”.

El mensaje de Cazzu contra presidente de Argentina

Cazzu dejó entrever que las medidas tomadas por el Gobierno de su país son contradictorias al hablar sobre libertad pero establecer distintas prohibiciones, las cuales teme que sean el principio de muchas otras.

“Se PROHÍBE el lenguaje inclusivo, la “INNECESARIA INCLUSIÓN del femenino”y la perspectiva de GÉNERO en la administración pública nacional. “SE PROHÍBE” dice el vocero de quién repitió hasta el cansancio que la “LIBERTAD” llegó. El mundo del revés está aquí y ahora. Años de nuestra lucha por la igualdad de género en nuestra querida Argentina, se van despedazando ante nuestros ojos y no podemos hacer más que HABLAR”, dijo.

De igual manera, mostró miedo ante la situación de la que se han quejado otras de sus colegas como Lali Espósito y María Becerra.

“Hablar por ahora… quién sabe qué sigue. Cómo MUJER tengo miedo, como MUJER ARTISTA tengo más”, finalizó.

Sus palabras han generado un debate en redes sociales entre quienes la apoyan por levantar su voz y quienes le piden que maneje sus palabras al ser una de las artistas más aclamadas de su país.

“Reina… sos LIBRE de hablar como se cante el ojete. Lo que no estaba bien es imponer un lenguaje q a muchos no nos parece inclusivo sino demagogia”, “Te hicieron creer que para ser igual ante Dios y ante la ley tenés que hablar como retrasada mental?”, “lo que digas, pero imponer un lenguaje tampoco es muy libre que digamos”, “que orgullo me da que seas mí ídola, gracias por no ser tibia nunca”, “Los ovarios bien puestos reina, nunca dude de vos”, “Siempre del lado correcto. T amo Julieta. Te voy a bancar siempre”, han sido algunos comentarios divididos sobre la postura de Cazzu.