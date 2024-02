Elizabeth Álvarez pide perdón a sus hijos y muestra “la culpa de mamá” que consume a muchas en silencio

Elizabeth Álvarez ha sido una reconocida actriz con una exitosa carrera en la televisión, el teatro y el cine. Con sus grandes ojos claros y carisma, ella ha conquistado a la audiencia sin embargo, si bien ha participado en exitosos proyectos como “La Mentira”, “Mujer de Madera”, “Destilando Amor” y “Al diablo con los guapos”, su más grande reto ha estado fuera de los foros de televisión.

La actriz podrá interpretar una amplia gama de personajes en diferentes géneros pero sin duda, su papel de mamá ha sido el más importante. En 2015 le dio la bienvenida a los mellizos Máxima y León, fruto de su relación con Jorge Salinas, con quien ha estado desde 2011.

Con su reciente participación en El Vuelo de la Victoria (ViX), Elizabeth ha estado muy activa dando entrevistas para hablar al respecto y por supuesto, ha aprovechado para contar cómo va su vida como mamá, ahora que sus hijos tienen 8 años. Fue en una honesta entrevista con Despierta América que la actriz confesó que si tuviera que pedirle perdón a alguien sería a ellos.

“¿A quién le pediría perdón y por qué? A mis hijos, porque obviamente como mamá me equivoco”, reconoció. " Cuando hago algo que no debo, pues les ofrezco una disculpa y les externo que me entiendan porque soy mamá y estoy aprendiendo a serlo. Para ellos siempre todo mi amor y ofreceré disculpas siempre”.

Ésta no es la primera vez que Álvarez hace una declaración sorpresiva sobre la forma en la que ejerce su maternidad pues en una entrevista en el programa Montse & Joe, dijo que se ha preocupado por estar siempre presente para sus pequeños, aunque aseguró que junto a Jorge Salinas ejerce una educación estricta.

“¿Cómo soy como mamá? Realmente no lo sé hasta que mis hijos me lo digan, quien decide si eres buena mamá o no son tus hijos y conforme el tiempo, pero soy una mamá muy dedicada, de 24/7 con mis niños”, dijo la artista.

Algo que dio mucho de qué hablar fue fue que reveló que tanto ella como Jorge no les compran juguetes ya que prefieren que estos se ganen su propio dinero mediante la colaboración en las tareas del hogar u otras actividades.

Otra cosa que aseguró en una entrevista fue que sus hijos no la ven en sus proyectos ya que “están muy chiquitos”. “Mis hijos están muy chiquitos, obviamente no pueden ver la televisión y las novelas tampoco. Mis hijos no me ven en televisión, mis hijos me ven en mi casa, en el parque, haciendo las cosas de mamá como todas las mamás”, agregó.

La culpa de mamá que muchas mujeres sienten en silencio

Si bien la actriz ha hecho lo mejor posible para ejercer su maternidad, al hablar de pedirle perdón a sus hijos puso sobre la mesa la conversación que muchas mujeres llevan en silencio respecto a la llamada “culpa de mamá”.

Elizabeth Álvarez La actriz ha luchado siempre por ser un gran ejemplo para sus hijos (Instagram)

Ésta se refiere a esa voz persistente en lo más profundo de tu mente que te susurra que estás fallando, que no estás a la altura como mamá, como pareja o como profesional. Es muy común que aparezca ya que la sociedad espera que tengas “todo bajo control”, cuando en realidad estás luchando día a día, simplemente tratando de asegurarte de que los niños coman bien, que su ropa esté limpia, que tu casa esté ordenada, que tu trabajo sea aceptable y que tu relación no pierda la chispa, dejando de lado tus propias necesidades.

A medida que aumenta la culpa, también aumenta el estrés, lo cual tiene un impacto importante en el bienestar físico y mental, ¿cómo evitar pasar por ello? Con el autocuidado.

Aunque suene cliché e imposible, el autocuidado es fundamental. Tomarte el tiempo para satisfacer tus intereses no significa que no estás cuidando activamente a tus hijos. Se trata de darte un tiempo para cargar las pilas, aunque sea por 10 minutos. Asimismo, asegúrate de hacer pausas de respiración consciente y sobretodo, dejar de compararte con otras mamás.