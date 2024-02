El trend de “niños diciendo groserías” que divide TikTok: ¿deben tus hijos aprender malas palabras?

Tiktok es la plataforma de creadores de contenido más importantes del momento en la que todos los días sorprenden con retos que se convierten en tendencia al instante. Si bien los llamados challenges o retos de Internet siempre han existido, es ahora con la sobreexposición de las redes sociales que se han convertido en un riesgo para los más pequeños.

Durante un tiempo, los padres de familia utilizaron a sus hijos para arrojarles rebanadas de queso a la cara, los asustaron con fitros de fantasmas y monstruos y les quebraron huevos en la cabeza con el fin de captar sus reacciones en video y volverse virales.

Ahora una nueva tendencia divide opiniones y es que les están permitiendo decir malas palabras sin represalias.

Niños diciendo groserías en el baño, la nueva tendencia en TikTok

La premisa de encerrar a los niños en el baño para dejarlos que digan todas las malas palabras que quieran, sin represalías parece bastante inofensiva pero ya causado gran polémica por las implicaciones que puede tener.

La tendencia ganó fuerza tras viralizarse un video de una madre diciéndole a su hija de 3 años que podía decir todas las malas palabras que conocía. La pequeña, ante la atenta mirada de su madre, desató una tormenta de insultos, que fue recibida con una mezcla de humor y preocupación por parte de los usuarios. Este vídeo pronto inspiró a otros padres a seguir su ejemplo, y sus propios hijos participaron en esta controvertida tendencia.

Si bien algunos encontraron divertidos estos videos, otros expresaron su preocupación sobre lo apropiado de tal táctica de crianza. Muchos han comentado que los niños adquieren estas malas palabras de sus padres, etiquetando la tendencia como indicativa de una paternidad defectuosa.

Aunque los niños al final lo hacen jugando sin maldad alguna, el debate continúa en las plataformas de redes sociales, donde la gente advierte sobre los posibles efectos a largo plazo de esta tendencia.

¿Los padres deberían dejar que sus hijos pequeños digan groserías?

Como padres no sólo es importante enseñarle a los niños que las palabras tienen poder y significado, sino que ciertas palabras pueden no ser apropiadas, especialmente en determinadas situaciones sociales ya que no sólo pueden ser hirientes, sino también ofensivas.

Viral El nuevo trend ha causado polémica (TikTok)

Ya sea que esas palabras sean malas palabras u otras cosas hirientes como discursos de odio, insultos raciales o incluso comentarios intimidatorios sobre el peso o la inteligencia, los niños deben aprender desde el principio que algunas frases son ofensivas o pueden causar dolor a otras personas.

Por otro lado, enseñar a los niños malas palabras, su significado, contexto e incluso los momentos apropiados para usarlas, les ayuda a comprender completamente el significado detrás. También ayuda a los niños a comprender cuándo es el momento correcto para maldecir e incluso a tomar mejores decisiones sobre cómo o cuándo usar esas palabras. La idea no es sólo enseñarles y permitirles usar las palabras, sino también enseñarles cómo estas palabras pueden afectar los sentimientos de los demás y permitirles tomar esa decisión.