Mauricio Ochmann y el mensaje que confirmaría su regreso con Aislinn Derbez

Desde hace unos días Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez han estado envueltos en rumores de una presunta reconciliación, luego de ser captados por la revista Quien tomados de la mano en Madrid, España. Aunque ambos han preferido callar en medio de las habladurías han lanzado algunas pistas en sus redes.

La pareja que se divorció en 2020 tras cuatro años de matrimonio se han encargado de mantener una relación saludable por el bienestar de su hija Kailani, con quien suelen compartir paseos, viajes y hasta fechas importantes como la Navidad.

Ahora los padres disfrutaron de los seis años de su pequeña como toda una familia en Madrid y no dudaron en colgar algunas fotografías de la celebración, lo que causó elogios y aplausos entre los internautas por aplaudir cómo han mantenido la copaternidad en medio de sus problemas de pareja.

El mensaje de Mauricio Ochmann que delata su posible reconciliación con Aislinn Derbez

Mauricio Ochmann regresó a la soltería antes de terminar el 2023 tras anunciar su ruptura con la modelo Paulina Burrola, con quien presumía su relación en redes sociales. La soltería le habría durado muy poco ante las sospechas de romance con su ex esposa.

Ha sido una publicación en Instagram la que ha levantado las sospechas entre los actores. Ambos llevan varios días disfrutando de los paisajes de Madrid en familia.

“Madrid con amor ✌”, escribió el actor junto a una postal con la ciudad de fondo.

Sus palabras han alertado a sus seguidores quienes esperan emocionados que confirmen su regreso, aunque algunos les parece tóxico la manera en la que Mauricio y Aislinn han llevado su divorcio pues aseguran que “nunca se soltaron” y criticaron a la hija de Eugenio Derbez por haber “regresado” con el padre de su hija, pese a que hace unos meses presumía su relación con Paulina a quien le juraba amor.

Es por ello que los comentarios en contra ya favor han dividido los comentarios de la pareja, pese a que ellos no han hablado al respecto y se han dedicado a disfrutar de sus paseos por la capital de España.

“¿En serio? Ay, eso sería muy bien, que hayan valorado el estar con otras personas y ver que el amor seguía latente, eso es parte de madurar en una buena relación”, “Que feo volver con tu ex despues que este andaba con otra”, “Allá también esta @aislinnderbez entonces están juntos ojala y si”, “Amor con sus verdaderos amores”, “Todos diciendo “que regresen” y ya regresaron”, “Ay dios y ustedes me perdonen pero que feo saber que mi ex estuvo con otra por decisión propia por que hubo “amor " y se decían te amo y fue público y había fotos en redes y mucho de eso”, han sido algunos comentarios.