¿Igual que a Belinda? Video de Nodal ‘desairando’ a Cazzu se viralizó y fans lo acusan de repetir patrones

Christian Nodal no deja de estar en el ojo del huracán desde que Belinda lanzó su ‘tiradera’ contra él, exponiendo algunos de los tormentos que había vivido con el cantante de regional mexicano durante su casi año y medio de relación en la que casi llegaban al altar.

‘Cactus’ reflejó una relación que estaba muy lejos de parecer perfecta, e incluso llegó a asegurar que su compromiso no había sido real, sino que había un trasfondo detrás: “No todo fue lo que me mostrabas, si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar”.

Belinda 'Cactus' Youtube Belinda: 'Cactus' (video oficial) (Youtube Belinda: 'Cactus' (video oficial))

Esto mismo provocó que los internautas se dieran a la tarea de revivir algunos de los videos que pudieran evidenciar que Nodal en realidad no trataba de la mejor manera a Belinda, quitándole la etiqueta a la estrella pop de oportunista que la había estado acechando tiempo atrás luego de que el sonorense viralizara unos chats donde ella le pedía dinero.

Pero, tal parece que ‘Beli’ no fue la única que habría vivido ‘malos tratos’ por parte de Nodal, y es que, hace poco, una noticia comenzó a tomar fuerza donde se expuso que el cantante de regional mexicano tampoco tendría una buena relación con Cazzu.

¿Nodal maltrata a Cazzu?

‘Cactus’ se ha convertido en el fantasma de Nodal, y es que hace poco se dio a conocer que el cantante de regional mexicano no trata de la mejor forma a Cazzu, comentando que el sonorense no solo tiene actitudes machistas con la argentina, sino que también es controlador.

“El problema empieza cuando él quiere manejarla, controlarla, decirle horarios y tiempos, y eso es algo a lo que ella no estaba acostumbrada, él es diferente a cuando está borracho”, reveló una fuente a TVNotas.

Cazzu La rapera sorprendió a Nodal con un pastel ¿y otro embarazo? (Instagram)

A su vez, salió a la luz una teoría que apuntaría a que la relación entre ambos es completamente falsa y que, en el afán del cantante de convertirse en padre a los 24 años, habría buscado una mujer que cumpliera su deseo aunque sea por dinero, encontrándola en Cazzu, revelando que existe un contrato por dos hijos, una relación abierta y que la argentina tampoco tiene sentimientos hacia el mexicano, pues ella supuestamente estaría en una relación con otra mujer.

Y aunque esto solo parece ser parte de una campaña de desprestigio hacia Nodal, quien sin duda vive una de sus mejores etapas tras vivir un exitoso tour y la llegada de su primera hija a quien nombró Inti, junto a Cazzu. ‘Cactus’ ha logrado acecharlo desde su lanzamiento.

Video de Nodal ‘desairando’ a Cazzu

Los fans se dieron a la tarea de investigar con lupa la relación entre Cazzu y Nodal, buscando si había algunos patrones que el cantante repitiera de su noviazgo con Belinda y encontraron un video donde, aparentemente, habría desairado a la ‘Jefa del Trap’.

Dicho clip sucede durante la gala de los Premios lo Nuestro 2023, a la que acudió con Cazzu, justo el mismo momento en el que se especuló que la pareja estaba esperando a su primer bebé. Fue en ese momento que Nodal, al pararse a recibir su galardón, abraza a miembros de su equipo, pasando por alto a su novia. Esto provocó que los fans notaran ciertos patrones con el sonorense.

Por ahora, esta información no queda confirmada, y mientras tanto, se ve a la pareja disfrutar no solo de su música, sino de la compañía de su primera hija, quien para ellos fue el sol que terminó de iluminar su vida.