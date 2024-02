Tras perder 70 kilos, Sheyla Tadeo revela los “errores” que la llevaron a recuperarlos

En 2021, tras estar alejada de los reflectores, Sheyla Tadeo apareció con 70 kilos menos, los cuales perdió con el fin de mejorar su saludpero también, sentirse más segura frente a las cámaras. Tadeo siempre fue muy transparente respecto a lo que hizo para lograr ese drástico cambio, revelando que se sometió a una estricta dieta y severas rutinas de ejercicio.

En aquel momento, la actriz famosa por su participación en shows como La escuelita de Jorge Ortíz de Pinedo y la telenovela Zacatillo, un lugar en tu corazón, sorprendió a todos con su transformación. Sin embargo, en el último año muchos se han preguntado por qué ha vuelto a recuerar los kilos perdidos, algo a lo que ella misma ha respondido, dejando fuertes declaraciones.

Sheyla Tadeo La cantante y actriz mexicana ha estado en una lucha constante por su peso (Instagram)

La actriz y cantante reveló que ha luchado contra la obesidad durante toda su vida, incluso desde una edad muy temprana. En entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, Sheyla compartió que su primera experiencia con una dieta fue a los 8 años, y a los 15 comenzó a recibir tratamiento para problemas de tiroides, un desafío que ha enfrentado desde entonces.

“Mi primera dieta la empecé a los 8 años; a los 15 me llevaron con el médico para lo de la tiroides, tengo tratamiento desde entonces. Ha sido una lucha toda una vida”, expresó.

Sheyla se encuentra actualmente en proceso de perder el peso ganado, pero esta vez de manera natural. Y es que la cantante asegura que jamás volvería a recurrir a una cirugía de manga gástrica como lo hizo en junio de 2006 ya que esta viene con advertencias que muchos ignoran. “La manga gástrica no hace el trabajo por uno. Tenemos que poner de nuestra parte, mejorar la calidad de nuestra alimentación, hacer ejercicio y cuidar nuestra salud hormonal”, explicó.

Sheyla Tadeo ha aprendido que su valor no depende de perder peso ni de su imagen

A pesar de su deseo de perder peso, Sheyla enfatiza que se acepta a sí misma tal como es y no busca convertirse en una persona delgada. “Hasta ahora, a esta edad, a los 50, estoy dándome cuenta qué es lo que me ha faltado vivir, concentrarme y decir ‘esta soy yo, realmente créetela Sheyla, esto es lo que hay’ (…) Yo creo que (quiere pesar) unos 70 kilos (154 libras) y de todas maneras me voy a ver llenita”, señaló.

Después de perder varios kilos, Sheyla optó por someterse a cirugías estéticas para eliminar el exceso de piel. Sin embargo, una de esas intervenciones no tuvo el resultado deseado, lo que la llevó a descartar futuras cirugías. Reconoció que la decisión de someterse a ello fue derivado de su propia inseguridad. ““Me sometí a otra cirugía que no me fue muy bien, no me dejaron las cosas como yo quería”, dijo. Sheyla reconoció que fue un “error” de su parte el haber accedido a someterse a la operación, aunque confesó que lo hizo por inseguridad.

“Yo pienso que lo hice porque me sentía insegura físicamente, todo lo otro lo hice para estar mejor, hacerme la manga gástrica, cortarme la piel porque me estaba lastimando la columna, tenía una razón del por qué hacerlo y esta última realmente fue un error mío, entonces eso te da pudor, te da pena, pero ya no me quiero hacer nada, yo lo que quiero es bajar de pesito normal, que sí lo he logrado y yo sé que puedo llegar al peso que más me gusta”, señaló.