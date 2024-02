Angélica Vale hace que Chayanne sucumba ante ella tras bajar de peso: crecieron juntos pero “no la reconoció”

Angélica Vale se lució en la reciente entrega de los ‘Premios lo Nuestro’, ya que no sólo hizo alarde de su gran talento y carisma para conducir y animar al público sino también por su drástico cambio de imagen tras perder 20 kilos.

Durante su paso por la alfombra roja, la actriz fascinó con su radiante look, el cual consistió de un vestido rojo con una columna en pedrería roja y plateada, además de una capa de satín escarlata que le aportó una dosis extra de elegancia.

Pero no sólo sorprendió al momento de la ceremonia sino también tras bambalinas, cuando estaba preparándose para el show y compartió con sus seguidores lo que se vive antes de este.

Fue ahí donde presumió sus poderosos abdominales y esbelta silueta, ataviada en unos jeans azules desgastados, ligeramente anchos y de tiro alto, complementados con un cinturón que contrastaba; un top corto negro de manga larga, una chaqueta estilo bomber y unas sandalias de tacón. Su look y su nuevo aspecto no pasaron desapercibidos en redes sociales y en persona, ni el propio Chayanne la reconoció.

Angélica Vale La actriz se ha transformado drásticamente pero está cumpliendo sueños (Instagram)

Angélica Vale hace que Chayanne sucumba ante ella

Si bien se ha llenado de halagos por la felicidad que destila y su disciplina ha sido aplaudida por muchos, algunossólo se han dedicado a criticar, señalando que “desde que bajó de peso se ve avenjentada”. La actriz sabe que podrán criticarla en redes sociales pero en la vida real, Chayanne sucumbre ante ella.

Fue durante el recorrido que hizo para sus seguidores tras bambalinas que la conductora se encontró con el intérprete de ‘Torero’, a quien conoce desde que eran niños.

Angélica Vale La actriz y el cantante son amigos desde niños (Instagram)

Ambos crecieron juntos en el mundo del espectáculo por lo que no es extraño que su reencuentro en los ‘Premios lo Nuestro’ haya estado lleno de mucho cariño y admiración.

“¡Oh my god no te reconocí! Oh my god qué bonita sorpresa. Bella como siempre. Estás en la radio, estás haciendo un montón de cosas bonitas. Te quiero desde que eras una bebé. Yo también era un bebé pero tú más bebé. Te felicito”, le dice Chayanne mientras Angélica se dejaba ver muy emocionada de que saber que él ha seguido su trayectoria pese a no verse siempre.

Internautas respondieron conmovidos diciendo: “Angélica Vale es la más top por eso se gana a las personas de buen corazón”; “pocas veces se ve a dos artistas abrazándose con tanta emoción”; “Angélica y su mamá siempre ayudaron a muchos artistas, por eso las quieren tanto”; “Ella es la definición de ser monedita de oro, no por nada todos la aman”.

Momentos más tarde, ambos artistas volvieron a verse para iniciar el show pero Angélica no perdió la oportunidad de confesarle que él “ha sido su novio desde chiquita y que siempre lo será”. Eso sí, algunas le recordaron que Chayanne es “de todas” y que “lo comparta”.

La hija de Angélica María ha llevado a cabo un arduo, disciplinado y motivador proceso para perder peso ya que según ella misma ha señalado, no se debe a dietas milagrosas o productos, sino a un enfoque más consciente y saludable. Asimismo, ha descartado cualquier intervención quirúrgica o que su decisión haya sido por mera vanidad ya que estaba presentando problemas de salud.

“Me desintoxicaron. Yo comía tres lechugas y no bajaba ni una libra preguntándome por qué. Pero fue un rollo hormonal”, explicó el año pasado.