¡No mintió! Nicola Porcella asegura parecerse a Tom Cruise y fans lo confirman con estas fotos de su juventud

Nicola Porcella sigue sumando éxitos a su carrera y hace unos días se estrenó como conductor en el programa Que buena hora por Canal Unicable.

Durante el más reciente episodio Nicola aseguró que antes de operarse la nariz era idéntico a Tom Cruise, sorprendiendo a todos.

“Todos tenemos un parecido a algún famoso. Yo me parezco a William Levy. Antes de operarme la nariz te juro por mi santa madrecita que me parecía a Tom Cruise, se los juro, ahora con la nariz operada me parezco más a Brad Pitt ”, dijo el influencer.

Fans comprueban que Nicola Porcella se parecía a Tom Cruise en su juventud

Ante esta confesión de Nicola Porcella en el programa Que buena hora, sus fans se dieron a la tarea de comprobar si se parecía a Tom Cruise antes operarse la nariz.

Por eso, a través de las redes compartieron algunas fotos de él en su juventud, antes de operarse la nariz, y llegaron a la conclusión que sí se parecía, hasta aseguran que podía ser su doble en las películas.

El bebé no mintió cuando dijo que se parecía a Tom Cruise



QUE BUENA HORA pic.twitter.com/iDGIpqlnMe — 🇪🇨 Mafer 🇪🇨 (@m1f2r) February 23, 2024

“El bebé no mintió cuando dijo que se parecía a Tom Cruise, idéntico”, “definitivamente lo confirmo, sí se parecía a Tom, podía ser su doble fácilmente”, “no cabe duda que se parecía a Tom, no mintió”, “se parecía un montón a Tom Cruise en esa época”, y “no lo creía pero con estas fotos la verdad es que sí”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Otros de sus fans han asegurado que ahora se ve mucho más guapo que cualquier galán de Hollywood, incluyendo a Brad Pitt o Tom Cruise, a quien el influencer aseguró que se parecía.

La participación de Nicola en este programa ha encantado al público y a sus fans, pues aseguran que lo hace muy bien y tiene talento y carisma, sumando así más logros a su carrera que ha ido en ascenso desde que salió de La Casa de los famosos México.