Netflix anuncia la llegada de 12 series que prometen mantenerte sin parpadear

Con marzo a la vuelta de la esquina, Netflix ya ha anunciado una lista de nuevas series y temporadas que llegarán a la plataforma. Algunas de éstas son clásicos que siguen sorprendiendo con altos niveles de audiencias, otras son producciones originales con el sello Netflix y otras llegan desde otros rincones del mundo.

Estas series que llegarán a lo largo de marzo abarcan géneros que van desde la acción y el supenso, hasta el drama, los reality shows y por supuesto los k-dramas. Así que mejor prepárate para tener fines de semana maratónicos.

Éstas son las series que llegan a Netflix en marzo

CSI: En la escena del crimen - Temporada 10 (1/03)

La décima temporada de CSI: En la escena del crimen se estrenó en CBS el 24 de septiembre de 2009 y finalizó el 20 de mayo de 2010 pero sigue siendo una de las series más impactantes que la audiencia espera tener en Netflix. La serie está protagonizada por Marg Helgenberger y Laurence Fishburne. En esta temporada, Riley Adams deja al equipo de CSI sumido en la confusión, mientras las habilidades de liderazgo de Catherine se ponen en duda.

Dexter: Temporada 1 - 8 (Próximamente)

La serie sigue a Dexter Morgan (interpretado por Michael C. Hall), un técnico forense especializado en análisis de patrones de manchas de sangre para el ficticio Departamento de Policía Metropolitana de la ciudad de Miami. Sin embargo, Dexter lleva una vida secreta paralela como asesino, persiguiendo a aquellos criminales que han evitado el castigo debido a la corrupción o a tecnicismos legales en el sistema de justicia.

Series Esto es todo lo que llegará a la plataforma en marzo (Showtime Networks)

Los caballeros (7/03)

“Cuando el aristócrata Eddie hereda la finca familiar, descubre que alberga un enorme imperio de cannabis y que sus propietarios no quieren irse”, reza la sinópsis oficial de la plataforma.

La reina de las lágrimas (9/03 - 23/03)

Este es un drama romántico coreano que profundizará en la complicada vida de una pareja casada que lucha por permanecer unida contra viento y marea. Tendrá un total de 16 episodios, cada uno con una duración de 70 minutos. Los nuevos episodios se lanzarán los sábados y domingos.

Series Esto es lo nuevo que llegará a la plataforma en marzo (Netflix)

Jóvenes altezas: Temporada 3 (11/03- 18/03)

“Hillerska enfrenta la peor crisis de su historia, mientras Wilhelm y Simon lidian con desgarradoras revelaciones y decisiones finales”, reza la sinopsis.

Netflix prepara el estreno de la tercera temporada de esta aclamada serie que ha capturado los corazones de audiencias de todo el mundo. Su combinación única de romance adolescente, intriga real e historias de crecimiento personal ha despertado entusiasmo entre los espectadores, atrayéndolos a un mundo donde el amor joven florece en medio del peso de la corona y la responsabilidad.

Bandidos (13/03)

¿Bastarán el ingenio y un poco de buena suerte para salvar a esta banda de ladrones con un plan improvisado? Esta es una emocionante aventura que mezcla ingenio, misterio y acción en la búsqueda de un legendario tesoro Maya.

Series Esto es lo nuevo que llegará a la plataforma en marzo (Netflix)

Nugget de pollo (15/03)

Una mujer entra en una extraña máquina ¡y se convierte en un nugget de pollo! Ahora, su padre y su admirador deben lograr que vuelva a ser humana.

Habilidad física: 100 - Mina subterránea (19/03)

Con 100 nuevos competidores que buscan el título del «físico perfecto», esta intensa competencia global lleva el desafío a otro nivel.

Siempre reinas: Temporada 2 (19/03)

Muchos no querrán admitir que son fans de este reality pero es que es imposible no tener en la cabeza la canción “No me importa” que nos trajo la primera temporada. Eso sí, habrá cambios importantes porque sólo Lorena y Lucía regresarán y estarán en busca de nuevas reinas que se unan al grupo.

Series Esto es lo nuevo que llegará a la plataforma en marzo (Netflix)

El problema de los 3 cuerpos (21/03)

Cinco brillantes amigos hacen descubrimientos asombrosos mientras las leyes de la naturaleza se revelan ante sus ojos y surge una amenaza existencial.

¿Es pastel?: Temporada 3 (29/03)

Con pasteles increíbles y engaños creíbles, la competencia se complica y los famosos invitados caen ante las deliciosas decepciones una y otra vez.

Vida: Temporada 1 (31/03)

Tras la repentina muerte de su madre, dos hermanas distanciadas vuelven a su antiguo barrio y deben lidiar con un pasado familiar que desconocían.