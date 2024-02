¿Buscas una comedia romántica nueva? Netflix tiene la mejor opción que ahora está en el #1 de Top10

Es un hecho que todos amamos ver comedias románticas una y otra vez, no importa qué tan simplonas, predecibles y clichés sean. Éstas tienen un sentido de magia que hace que nos enganchemos de principio a fin, haciendo que nos olvidemos del mundo por unas horas. Parte de su atractivo está precisamente en que siguen una misma fórmula por lo que prácticamente ya sabemos qué va a pasar, sin tener que pensar demasiado ni esperar sorpresas desagradables al final.

Netflix está consciente de esto por lo que ha agregado a su catálogo una nueva película que está llegando a corazón de todos.

Se trata de Players (Los juegos del amor), protagonizada por Gina Rodríguez, Damon Wayans Jr., Tom Ellis y Augustus Prew, la cual ya está acaparando el primer lugar en el Top 10 Global que la plataforma lanza cada semana.

¿De qué trata Players?

Players La nueva comedia romántica que todos están amando (Netflix)

Netflix lanzó esta simpática película que explora el amor y la amistad. Mack (Gina Rodríguez), es una periodista deportiva local de 33 años, que pasa las tardes ideando estrategias para ligar con su grupo de amigos, todos chicos: Adam (Damon Wayans Jr.), un escritor que cubre política local; Brannagan (Augustus Pew), escritor de obituarios; y el hermano menor de Brannagan (Joel Courtney).

Juntos, el cuarteto sigue un intrincado y tácito manual para ayudarse mutuamente a conocer gente en los bares, lo que explica el título de la película. Con el paso del tiempo, el grupo se convierte en un quinteto, con la incorporación de Ashley (Liza Koshy).

Sin embargo, las cosas cambian realmente cuando Mack queda deslumbrada por Nick (Tom Ellis), un corresponsal de guerra de renombre mundial, se enfrenta al dilema de elegir entre aventuras casuales o buscar una relación más significativa.

Players La nueva comedia romántica que todos están amando (Netflix)

El encanto de Players está en su protagonista

Gina Rodríguez es la estrella de la película y puede que pase a la lista de protagonistas encantadoras de las comedias románticas junto a una Sidney Sweeney que recientemente encantó a todos con Anyone But You. La actriz posee una sonrisa dulce y una presencia naturalmente enérgica que retrata a la perfección a una treintañera sufriendo por amor y el tener que ser alguien en este ajetreado y exigente mundo.

Es muy simpática y, al mismo tiempo, aporta autenticidad emocional a su personaje de Mack. Otra de las cosas que destacan es el ritmo y el compañerismo entre los personajes principales, que se toman el pelo, se hacen muchas bromas vulgares, pero también se apoyan mutuamente. Pero es la autenticidad de los actores lo que puede hacer que esta película sea identificable para los espectadores que tienen círculos de amigos desde hace mucho tiempo.