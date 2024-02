Esta telenovela brasileña está dando de qué hablar en Netflix: te tocará el corazón

Luz: The Light of the Heart Una telenovela encantadora que está cautivando en la plataforma (Netflix)

Netflix ha hecho grandes apuestas por producciones internacionales que han ganado el corazón de la audiencia por múltiples razones. Éstas no sólo ofrecen histoias encantadoras sino que permiten ver nuevas culturas, talentos e interpretaciones de temas como el amor y la amistad. Quizá entre los géneros más vistos están las series coreanas (conocidas como k-dramas) pero también las telenovelas ocupan un lugar importante en la plataforma.

Ahora, Netflix ha agregado a su catálogo una telenovela brasileña que está dándole contienda a otros títulos populares en el TOP 10 de series de habla no inglesa, listado que se publica semana a semana en la pagina oficial. Se trata de Luz: The Light of the Heart y si bien es para niños, los adultos también la están amando.

¿De qué trata Luz: The Light of the Heart?

“Criada por una amable familia Kaingang, la joven y aventurera colegiala Luz emprende una búsqueda con su compañera luciérnaga para descubrir la verdad sobre sus raíces”, reza la sinópsis de Netflix.

La historia gira en torno a Luz, una niña huérfana criada por una familia amable que, al cumplir nueve años, se embarca en una aventura para encontrar la verdad sobre sus orígenes. Será en la escuela, junto a sus nuevos amigos que Luz vivirá emocionantes momentos que conmoverán a la audiencia.

La primera temporada de Luz cuenta con 6 episodios, lo que la hace digerible para los más pequeños e ideal para los adultos que no tienen demasiado tiempo y quieren ver algo nuevo.

Ésta es la primera telenovela brasileña para niños de Netflix. Presenta elementos centrales del melodrama en sus dos historias paralelas. Uno es más oscuro, siguiendo la historia familiar de Luz y su separación forzada de su familia. Otro, más ligero, sigue a Luz haciendo nuevos amigos en el internado al que asiste después de haber sido criada en una comunidad indígena. Los niños muestran curiosidad y respeto por aprender sobre las tradiciones indígenas. La historia enfatiza la importancia de la bondad y de tener un buen corazón, y Luz toca positivamente las vidas de quienes la rodean.

Los personajes principales, Luz y Joca, son modelos positivos a seguir, incluso si a veces mienten para lograr lo que creen que es correcto.