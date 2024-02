A 22 años de ‘Crossroads’, así lucen ahora los protagonistas: Ben lleva las canas con orgullo

Corría el mes de febrero del año 2002 cuando llegó a la pantalla grande Crossroads, una película estadounidense de drama, comedia y romance que marcó el debut de Britney Spears en el cine.

El largometraje, escrito por Shonda Rhimes, rápidamente acaparó la atención de los espectadores y se convirtió en un gran éxito en taquilla con su historia sobre la amistad y el autodescubrimiento.

Te puede interesar: La película de Will Smith en Netflix que se va el 25 de febrero: fue todo un éxito de taquilla

Ahora, a 22 años de su estreno, el filme nuevamente está acaparando a las masas y dando de qué hablar gracias a su llegada a la plataforma de transmisión Netflix el pasado 15 de febrero de 2024.

Nuevas y viejas audiencias están disfrutando el proyecto por primera vez en el streaming y dejándose embargar por la nostalgia de la época en la que pasa la trama dirigida por Tamra Davis.

El antes y ahora de los protagonistas de Crossroads

No obstante, desde el lanzamiento de este filme hasta la actualidad, mucho ha cambiado para los actores de esta historia. Por eso, a continuación, te mostramos el antes y ahora de los protagonistas.

Britney Spears

Britney Spears tenía 20 años cuando el mundo la vio encarnando a Lucy, la protagonista de Crossroads. En la actualidad, la princesa del pop tiene 42 y está retirada del mundo del espectáculo.

En cuanto a su vida personal, la estrella se separó de su tercer esposo, Sam Asghari, en 2023. Aparte, es madre de dos hijos, Sean y Jayden, que viven junto a su padre, el bailarín Kevin Federline.

Britney Spears en 'Crossroads' y en la actualidad | (Paramount Pictures / Instagram)

Anson Mount

Anson Mount tenía 28 años cuando se estrenó la película Crossroads. Hoy en día, tiene 50 y sigue imparable como actor. La serie Star Trek: Strange New Worlds (2022–2023) es su último proyecto.

Con respecto a su vida sentimental, Mount está felizmente casado con Darah Trang desde febrero de 2018. La pareja dio la bienvenida a su primera hija, Clover Ngoc, en diciembre del año 2021.

Anson Mount en 'Crossroads' y en la actualidad | (Paramount Pictures / Instagram)

Zoe Saldaña

Zoe Saldaña tenía 23 años y apenas comenzaba su carrera cuando encarnó a Kit. Ahora, tiene 45 y es una actriz famosa en Hollywood. Avatar: El sentido del agua (2022) es una de sus últimas películas.

En su vida personal, la estrella de raíces dominicanas también es exitosa pues está dichosamente casada con Marco Perego desde 2013. Los esposos son padres de tres hijos: Cy, Bowie y Zen.

Zoe Saldaña en 'Crossroads' y en la actualidad | (Paramount Pictures / Instagram)

Taryn Manning

Taryn Manning tenía 23 años cuando dio vida a Mimi en Crossroads. Al presente, tiene 45 y sigue brillando como actriz. Orange Is the New Black (2013-2019) es una de sus series más exitosas.

Sobre su vida amorosa, Manning aparenta estar soltera, pero el año pasado protagonizó un escándalo al revelar tener una relación con un hombre casado, recibir ultimátums de su esposa y amenazarla de vuelta.