La película de Will Smith en Netflix que se va el 25 de febrero: fue todo un éxito de taquilla

Will Smith protagoniza una de las películas que serán borradas de Netflix en febrero | (CTMG)

Durante las últimas semanas de febrero, Netflix estrenará un diverso grupo de producciones que incluye desde la esperada adaptación de una exitosa serie animada hasta un thriller romántico.

Sin embargo, también durante este periodo, el gigante del streaming eliminará de su catálogo varias producciones interesantes; entre ellas, una exitosa película protagonizada por el actor Will Smith.

¿Cuál es la película de Will Smith que Netflix borrará en febrero?

Se trata de Bad Boys for Life , una película estadounidense de comedia y acción estilo buddy cop que Adil El Arbi y Bilall Fallah dirigieron y aterrizó en las salas de cine el mes de enero del año 2020.

El largometraje, tercera entrega de la franquicia Bad Boys, sigue nuevamente las aventuras de los detectives Mike Lowrey y Marcus Burnett a casi 20 años de los eventos de su película antecesora.

Ahora, Lowery está atravesando una crisis de la edad, mientras Burnett considera retirarse. No obstante, tras el atentado contra uno de ellos, deciden volver a trabajar juntos para resolver el caso.

La amenaza que los reunió es Armando Armas, el líder de un cartel en Miami. Para atraparlo, deben colaborar con una unidad moderna con la que los policías de la vieja escuela tendrán desacuerdos.

Escenas de la película 'Bad Boys for Life' | (CTMG)

¿Quiénes conforman el reparto de Bad Boys for Life?

Bad Boys for Life está protagonizada por Smith y Martin Lawrence retomando los papeles de los inspectores Mike Lowrey y Marcus Burnett, respectivamente. No obstante, no estuvieron solos.

Los famosos contaron con un elenco de talentosas estrellas que los arroparon en este largometraje, tales como Vanessa Hudgens, Jacob Scipio, Paola Núñez, Alexander Ludwig, Charles Melton, Kate del Castillo, Joe Pantoliano, Nicky Jam, Massi Furlan, DJ Khaled, Theresa Randle, entre otros.

Escenas de la película 'Bad Boys for Life' | (CTMG)

¿Qué dijo la crítica de Bad Boys for Life?

Bad Boys for Life recibió reseñas mixtas, pero una gran parte de ellas positivas de parte de los expertos en séptimo arte. Peter Travers de Rolling Stone le dio tres estrellas sobre cinco en su crítica.

“Tropieza de vez en cuando, pero Smith y Lawrence no han perdido su irresistible atractivo y Bad Boys For Life es como un estallido de acción retro de los 90. Es como si nunca se hubieran ido”, dijo.

Todd McCarthy de The Hollywood Reporter aseguró que la cinta “es la mejor de la trilogía: tiene identidad propia, o al menos algo parecido viniendo de un gigantesco proyecto industrial como este”.

Escenas de la película 'Bad Boys for Life' | (CTMG)

Mientras, Owen Gleiberman de Variety opinó: “Una convencional y estrafalaria película de ‘polis’ (...) Que la fórmula funcione es una demostración de cómo incluso un entretenimiento tan extravagante como este puede ofrecer un resultado agradable y a la vez algo desfasado”.

Además de recibir mayormente buenas críticas, Bad Boys for Life arrasó por completo en la taquilla globalmente. De hecho, fue la tercera película más taquillera a nivel mundial del año 2020.

¿Cuándo se va Bad Boys for Life de Netflix?

Bad Boys for Life será removida de la biblioteca de Netflix Latinoamérica el 25 de febrero de 2024.