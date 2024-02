Yeri Mua está furiosa por sus fotos con IA y sus fans confundidos, ¿qué hacer si te pasa?

Yeri Mua sigue indignada por las fotos que aparecieron de ella encuerada en redes sociales, las cuales fueron creadas a través de la Inteligencia Artificial y se ha cuestionado las razones por las que decidieron exponerla de tal manera.

Aunque la tecnología ha avanzando y con ello ha facilitado el camino en distintas áreas al facilitar el trabajo, lo cierto, es que ha puesto en aprietos a más de uno, en especial la IA al aparecer fotos que parecen reales, pero que no lo son y vulneran los derechos a la imagen, en especial de los famosos.

Es por ello que la influencer se ha mostrado no solo preocupada por su exposición, sino también porque la IA llegue a menores de edad.

“Yo no tengo nada en contra de las chicas que hacen pornografía, pero yo no entiendo porque habiendo tantas”, dijo.

¿Que hacer su editan tus fotos con IA como a Yeri Mua?

Aunque Yeri Mua no niega que cuenta con fotos donde aparece en lencería asegura que no tiene desnuda, por lo que siente vulnerada su integridad al aparecer encuerada con IA, por lo que una vez más dejó claro que no son reales.

La situación le ha generado gran ansiedad por considerar que “no es justo” y también criticó las palabras de Dalas Review quien aseguró que la influencer lo merecía porque en algún tiempo tuvo OnlyFans.

Ninguna mujer debe ser denigrada en cualquier circunstancia APOYEMOS a @yerimua a denunciar este tipo de contenido que se anda circulando y que afecta su imagen profesional y bienestar emocional 🫵🏻 pic.twitter.com/W6W4500dvx — TOMATITAS ESQUIZOFRÉNICAS (@tomatitaesquizo) February 21, 2024

“Por ahí una persona que no vale la pena mencionar su nombre pero todos sabemos quién es este pinche güerejo hediondo, se atrevió a decir que porque yo una vez tuve Only, pues merezco que me desnuden con inteligencia artificial y me tengo que aguantar”, agregó.

Yeri decidió hacer lo propio ante estas situaciones al quedar expuesta su imagen y honor por lo que reveló que tomará acciones legales ante lo sucedido y pidió a sus seguidores ayudarla a denunciar el material.

“Voy a tomar mis acciones legales para que este tipo de formas de denigrar como mujer acaben. Por su parte, ustedes pueden ayudarme demasiado denunciando estas imágenes porque no es justo, y estoy segura que a ustedes tampoco les gustaría que se los hicieran”, expresó.