Exhiben fotos del pasado de Yeri Mua con 20 kilos de más y así se defendió

Yeri Mua La influencer no se ha dejado de los haters. (Instagram (@yerimua))

Yeri Mua ha logrado posicionarse como una de las influencer más queridas y comentadas en los últimos tiempos por lo que suele ser tema de conversación en todo momento. Sin embargo, no se ha escapado de los haters quienes incluso critican su apariencia física.

La joven que pasó de hacer maquillajes en Facebook a convertirse en cantante ha aprendido a lidiar con las polémicos y los comentarios inapropiados por lo que en las últimas horas se ha defendido con todo de los ataques, luego que filtraran fotos de su pasado.

En las imágenes se puede ver a Mua luciendo al menos 20 kilos de más, por lo que sus haters pensaron que exponer su pasado la haría sentirse avergonzada pero ella respondió con todo.

Esto dijo Yeri Mua sobre fotos de su pasado

Lejos de mostrarse avergonzada por cómo lucía hace unos años atrás, Yeri Mua recalcó que no le da pena su anterior físico, sino todo lo contrario, ella misma presume su gran transformación y está orgullosa de sus logros.

Y es que la ahora cantante no tiene pena alguna de mostrarse real frente a sus fans por lo que en varias oportunidades ella misma ha hablado sobre su físico en la adolescencia cuando a diferencia de ahora tenía 20 kilos por encima de su talla, situación que no le recomienda a sus fans que hagan.

Sin embargo, las fotos fueron retomadas para burlarse de ella y sus procedimientos para conseguir su cuerpo deseado, pero según ella nada de esto la avergüenza y ahora se enfoca en ir al gimnasio y aceptar su proceso.

Me da risa cuando quieren venir con fotos de mi pasado a querer “humillarme”, yo misma las subí con harto orgullo de que logre bajar 20 kilos de SOBREPESO🎀 y me pude operar lo que quisiera por que trabaje duro ese dinero y también hago ejercicio hoy en día , AMO MI PROCESO💞 🎀 pic.twitter.com/PtDUyfFgHw — tu bratz favorita (@yerimua) January 25, 2024

“Me da risa cuando quieren venir con fotos de mi pasado a querer “humillarme”, yo misma las subí con harto orgullo de que logre bajar 20 kilos de SOBREPESO y me pude operar lo que quisiera por que trabaje duro ese dinero y también hago ejercicio hoy en día , AMO MI PROCESO”, dijo.

De igual manera, aprovechó su publicación para rechazar a las “mujeres mega moralistas” que se burlan de su físico, porque para ella está mejor que nunca.

“Estoy bien pinche rica háganle como puedan”, sostuvo.

Esta no ha sido la única polémica que ha enfrentado en las últimas horas, pues Yeri repudió que hicieran uso de la Inteligencia Artificial para exponerla desnuda.

COMO QUE AHORA TRAEN LAS FANS DE KPOP FOTOS MIAS DESNUDAS EDITADAS CON INTELIGENCIA ARTIFICAL? Para atacarme ay diosssss encima me pusieron pelos en la pucha auxilio 😞🫵🏻😫 yo ni pop canto 😭 — tu bratz favorita (@yerimua) January 25, 2024

“Me acaba de hablar un amigo preocupado por que las están difundiendo como si fueran reales, todos están muy preocupados por que las están exponiendo como si fueran reales. Ay no sé me siento muy expuesta. Que asco me dan las que hicieron eso con mi cuerpo”, tuiteó.