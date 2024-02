Este conductor sería el ex de Brenda Zambrano que la habría hecho interrumpir su embarazo

Brenda Zambrano ha dejado a muchos boquiabierta al revelar la terrible situación que vivió tras su romance con un hombre que la obligó a abortar. A través del podcast ‘Un tal Fredo’ dio detalles de lo que considera uno de los episodios más tristes de su vida.

La influencer mencionó que fue durante su participación en el reality show ‘Mitad y mitad, juego de amor’, donde conoció a un hombre del que se enamoró perdidamente y quedó embarazada.

Aunque decidió no revelar el nombre de la persona involucrada, el reportero Gabo Cuevas, quien dice ser amigo de la influencer, decidió contarlo todo.

Este sería el conductor que obligó a Brenda Zambrano a interrumpir su embarazo

Según reveló Brenda Zambrano, aunque la historia parecía sacada de un cuento de hadas, terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla cuando ella quedó embarazada y este se mostró renuente a ser padre.

“Este tipo me envolvió y me hizo abortar. Me dijo, no estamos preparados para tener un hijo, creo que no es el momento, estamos muy jóvenes, te falta mucho por vivir”, contó Zambrano.

Al parecer el hombre que la habría arrastrado a este episodio se trata del conductor Enrique Mayagoitia, de 37 años de edad, según mencionó Gabo en el canal de YouTube de la periodista Flor Rubio donde aseguró que la propia influencer se lo contó.

Cuevas expresó que Brenda no sabía que hacer al quedar embarazada porque recién empezando en el medio artístico y al consultarlo con Enrique este la convenció de no tener al bebé porque no quería ser padre en ese momento.

“Ella me ha contado que ellos platicaron y que dijeron, más que nada por parte de él, ‘pues y no quiero ser papá’”, dijo.

Por si fuera poco, el presentador no solo la obligó a perder a su hijo, sino que semanas después la dejó y no volvió a saber de él.

“Este tipo me envolvió y me hizo abortar. Me dijo, no estamos preparados para tener un hijo, creo que no es el momento, estamos muy jóvenes, te falta mucho por vivir… A la semana que yo ya me sentía bien, me botó, se deshizo de mi, me bloqueó de todos lados, de todos lados, o sea, se desapareció”, agregó.

Ante las terribles declaraciones de Brenda, Mayagoita no se ha pronunciado al respecto, por lo que Flor Rubio, quien trabaja con él en Venga la Alegría, quedó en preguntarle su versión de los hechos.