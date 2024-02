“Si así fue el baby shower, como serán los 15″: Maluma presume el gran festejo que hizo para su bebé

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, no escatimó en la fiesta de baby shower de su pequeña Paris, que se celebró este fin de semana en el rancho del colombiano, junto a sus familiares y amigos cercanos.

Fue el famoso cantante quien compartió más detalles del evento a través de sus redes sociales, donde se pudo apreciar más sobre la temática y todo lo que ofreció junto a su novia, Susana Gómez.

Maluma y Susana Gómez celebran el baby shower de Paris Instagram: @maluma (Instagram: @maluma)

Como este evento se dio en el rancho que Maluma tiene en Colombia, familiares cercanos pudieron estar presentes en el baby shower disfrutando de diferentes amenidades que dejaron boquiabiertos al público, al notar que el cantante de ‘Borro Casette’ no dejó de lado ningún detalle, desatando una ola de comentarios por el gran festejo que organizó.

Maluma comparte detalles del baby shower de Paris

Maluma quien apenas el 28 de enero cumplió 30 años, se ha mostrado entusiasmado con la llegada de su primera hija, razón por la que no escatimó en gastos para festejar al baby shower de su bebé que incluyó una decoración de tipo parisino.

El lugar incluía pequeños escenarios parisinos, sumado a una gran Torre Eiffel con el nombre de Paris, todo cubierto de arreglos florales de rosas blancas y rosas, también había una serie de regalos junto a un gran oso de peluche.

Su pastel, por otro lado, era de temática selvática que tenía justo en la punta, una reina leona, todo en colores verdes y cafés.

Maluma celebra el baby shower de Paris Instagram: @maluma (Instagram: @maluma)

Los invitados pudieron disfrutar de distintas dinámicas y juegos como un toro mecánico al que se subió el propio Maluma, quien mostró partes del evento a través de sus redes sociales, mostrando la emoción y entusiasmo que siente por la llegada de su primera hija.

Eso sí, los comentarios por el gran festejo que Maluma preparó para su hija no se hicieron esperar y los usuarios no tardaron en resaltar que el cantante no dejó ni un cabo suelto: “Si así fue el Baby shower ya quiero ver los 15s”, “Una bebé muy deseada y muy amada”.

¿Cuándo nace la bebé de Maluma?

Fue el 9 de febrero que Juan Luis Londoño, compartió a través de sus redes sociales una fotografía que mostraba el baby bump de su novia, Susana Gómez, mientras revelaba que falta un mes para conocerla.

Por lo que se espera que nazca a principios del mes de marzo, fue la tía de Maluma, Yudy Arias, quien reveló a Ventaneando el entusiasmo que sentían por la llegada de la pequeña y habló de la posibilidad de que pudiera nacer el mismo día que ella cumple años: “Paris llega en marzo, yo cumplo años en marzo y que caía en mi día”.