Maluma despide a su mánager en plena presentación

Maluma es tendencia en Internet y no precisamente por los comentarios de emoción porque será papá. Recientemente, el colombiano anunció que será padre de una niña con su novia Susana Gómez, pero esta vez está viral entre los internautas porque despidió a su mánager en pleno show de Tiny Desk.

Los Tiny Desk son famosas presentaciones de NPR Music, donde los cantantes se presentan para cantar en acústico. Algunos de los famosos que se han presentado con este formato, son Julieta Venegas, Karol G y Café Tacuba, entre otros. Esta vez le tocó a Maluma.

El intérprete de ‘Felices los 4′, se dispuso a cantar ‘ADMV’. Antes de iniciar, dedicó el tema a su novia Susana, quien estaba en el estudio.

“Esta canción la compuse en un momento muy especial de mi vida y se la compuse a alguien y es bien bonito tenerlas aquí, así que espero poder cantarla”, dijo Maluma, según reseñó TV Notas.

Sin embargo, se notó incómodo mientras cantaba, paró varias veces, yal finalizar el tema, hizo señas a alguien que no se veía en cámara. Luego expresó a su mánager: “Te dije que te fueras”, pero como el sujeto seguía allí, el colombiano, tomó agua y expresó: “Qué tensión tan cabrona”.

El video de este momento se viralizó a través de distintas cuentas en las redes sociales. Se desconoce por qué Maluma tuvo esa actitud con su mánager. Hay quienes dicen que el cantante estaba nervioso porque sabía que no lo estaba haciendo bien, ya que se equivocó en varias ocasiones. De hecho, los músicos tuvieron que parar varias veces y esperar a que él retomara el ritmo.

Comentarios

Uno de los usuarios que difundió el video de Maluma en este momento de Tiny Desk fue @santiago.urbaez en TikTok.

La publicación generó decenas de comentarios, la mayoría de los cuales, destacaban que este tipo de show es para gente que sabe cantar.

“El Tiny Desk tienen mucho que empezó a decaer, antes eran selectivos”, “le quedó grande el Tiny Desk”, “se nota que no hubo un ensayo previo, además Maluma no cantaba en el tiempo”, “Maluma no canta! Quería llorar el güey”, “el man de atrás es lo mejor jajaja”.