“¿Qué le pasó?”: Aaron Díaz quiere volver a la actuación, pero dicen que su aspecto “no es de galán”

Las amantes de las telenovelas recuerdan haber suspirado por Aaron Díaz, quien en el pasado protagonizó títulos importantes como Lola, érase una vez, y ahora tiene la intención de regresar a la pantalla chica tras años de ausencia.

El actor se dedicó a formar una familia y a desarrollar otras áreas de su vida, como la empresarial, pero 12 años después de su aparición en Teresa, quiere volver a los dramáticos, según lo que dijo en el programa Hoy.

“Sí me gustaría regresar, la última que hice fue hace 12 años con ‘Teresa’. La gente no para de preguntarme cuándo será mi regreso”, comentó al medio.

Su separación de la pantalla chica no significa el fin de su carrera actoral, pues se estuvo involucrando en otros proyectos en diferentes ámbitos, pero despertó el rechazo del público en las redes sociales que aseveró que “perdió su galanura”.

Así luce actualmente Aaron Díaz y se llena de críticas

El oriundo de Jalisco reapareció ante las cámaras de Hoy para conceder una entrevista, pero sin imaginar que su aspecto físico a los 41 años sería lo más comentado.

Aaron Díaz El actor reapareció ante las cámaras de Hoy (Hoy/Captura de pantalla Youtube)

“Parece que tuviese 50 mas bien”, “Ya no es el mismo”, “Los años no le pasaron en vano”, “No luce conservado y atractivo... todo lo contrario”, “Le quedaría bien el papel, pero de abuelo”, “No me quiero imaginar como se vería con 50 años”, “Ya no es un sex symbol”, “Se ve bien acabado, parece un señor de más de 50 años”, “Ya va de papá en las novelas”, “Lo acabó Kate”; fueron parte de los comentarios sobre Aaron Díaz.

Aaron Díaz El cantante y modelo recibió críticas en internet (Hoy/Captura de pantalla Youtube)

El también modelo que en los últimos años ha hecho series, documentales y hasta lanzó una app para estilo de vida saludable, está estrenando Reconexión México, que consta de varios episodios donde destaca la cultura del país viajando por su geografía.