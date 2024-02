Manelyk revela el duro momento de su vida en el que tuvo que interrumpir su embarazo

La famosa participante de programa de realidad, Manelyk González, abrió su corazón y contó algunos de sus secretos a Yordi Rosado en una entrevista que salió publicada este domingo 18 de febrero en su podcast en Youtube. Ella confesó uno de los episodios más dolorosos de su vida y que la marcó hasta su vida adulta.

González reveló que con tan solo 15 años tuvo que tomar la decisión más difícil en su existencia, pues quedó embarazada: interrumpirlo. “En ningún momento pasó por mi cabeza, ni su cabeza el: ‘Ok, qué vamos a hacer, ¿lo queremos tener o no lo queremos? No hay manera’ No era lo que yo quería para mi vida. Ahorita hay más información al respecto. Era reilegal”, le manifestó a Yordi.

González detalló que era muy activa sexualmente y que pensaban que aplicando el coito interrumpido se libraría de un embarazo. Afirmó que antes no tenía tanta información sexual como ahora a sus 34 años, algo que le complicó mucho su decisión.

“Yo no quiero esto en mi vida, tengo muchos planes, quiero hacer muchas cosas y a esa edad más pensaba en mi mamá, me van a matar, pero sabía que era algo que no quería en mi vida”, aseveró. Fue su hermana mayor quien la ayudó y apoyó, por lo que pagó todo.

Los miedos se apoderaron durante la intervención: “Ahí estaba yo sola y tela chigas sola. Y te pasan tantas cosas por la cabeza en ese momento: ¿qué estoy haciendo?, ¿la estoy cagando?, ¿me voy a morir? ¿qué me va a pasar? ¿voy aquedar bien?, mil cosas...”.

Llegó el arrepentimiento

La participante de “Los 50″ destacó que después de todo lo vivido, fue inevitable el remordimiento. Le indicó a Yordi: “Sera que llega el arrepentimiento porque, aunque estaba chica, pensé: ‘¡guey, qué hice! la cagué y no hay vuelta atrás y n sabes si vas aquedar bien si vas a poder tener hijos otra vez y todo eso me daba vuelta la cabeza todo el tiempo. (...) Yo estaba mal lloraba todo el tiempo, estaba triste”.

Sin embargo, afirmó que con el tiempo creyó haberlo superado, pero todo esto salió a la luz nuevamente cuando quiso formar una familia. No tomó terapias psicológicas después de eso, sino ya de adulta: “Son cosas que como mujer te marcan y, aunque pienses que lo superas y no estás pensando todo el tiempo en eso... yo acabo acabo de tener terapia justo de eso apenas. Tienes así tienes ciertos miedos y actitudes por lo que pasó cuando tenías 15 años, pero cierras puertas, no hay pedos, todo está bien, pero nada está bien”.

Manelyk contó que el abortar en su adolescencia influyó cuando tuvo una relación con Luis Alejandro Méndez (Jawy): “Nunca nos pudimos embarazar jamás y no quiero hablar de un Dios y un castigo, pero no creo que castigue así. Pero decía: ‘¿Es karma?’ Creo que fue otros de los problemas por lo que nos separamos”.

González manifestó que se obsesionó con la idea de ser madre, al punto de que no le importaba su carrera, ni nada más, por lo que acudió a terapia de fertilidad para tener gemelos. Sin embargo, le confesó a Yordi que actualmente, eso es superado y solo está enfocada en su profesión y ser mamá no está en sus planes, ya que siente que no ha encontrado a alguien “que valga la pena” para formar una familia.