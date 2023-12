Manelyk González podría perder un ojo debido a un tratamiento estético

Manelyk González estuvo en el programa “Hoy” y reveló que actualmente se encontraba lidiando con las consecuencias de haberse sometido a un procedimiento estético que su cuerpo terminó rechazando.

Esta condición la sufre desde hace seis meses y es a un costado de su ojo, donde se le ve una hinchazón. Debido a la cercanía con este órgano, corre el riesgo de perder la vista.

Aparentemente, Manelyk González tendría que someterse a una cirugía para remover todo el material que su organismo ha rechazado, en caso de que el tratamiento que está recibiendo no tenga el efecto deseado, pero existe el riesgo de que se esparza y agrave la situación.

Manelyk González podría quedar ciega si la situación empeora

Manelyk González contó que someterse a una operación para remover el material no garantiza una rápida recuperación, porque desconocen si este se ha esparcido a otros lugares.

“No sabemos si el producto está regado o no, entonces podría salir peor. Es como una moneda al aire”, expresó la influencer y añadió que esto le ha dejado una gran experiencia: “Cosas invasivas no. Es de suerte que te toque. A mí me tocó esta vez y ni modo. Tengo que afrontar las consecuencias”.

Actualmente, Manelyk González está bajo tratamiento y espera poder recuperarse, porque en estos momentos teme someterse a una cirugía: “Sigo en tratamiento. Lo que pasa es que podría operarme, pero ya me da pavor meterme algo. Entonces con medicamento y así, voy a ir deshaciendo el producto. Paciencia”.

Los fans de la exacashore esperan que pueda recuperarse pronto y no tenga que operarse, pero tal y como lo dijo ella misma, toca esperar a ver cómo reacciona al tratamiento.