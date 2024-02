“Tan bonita y con esas fachas”: alaban a Thalía por su rostro pero se burlan de ella por “creerse adolescente”

Thalía ha sido una de las figuras latinas más importantes del espectáculo internacional y así lo ha reafirmado durante una serie de participaciones especiales en los programas más reconocidos en Estados Unidos como The Kelly Clarkson Show y The Tonight Show With Jimmy Fallon en donde ha hablado de su trayectoría tanto en las telenovelas como en la música, así como de sus looks más icónicos y sus romances.

Durante su encuentro con Kelly Clarkson, la cantante fue muy alabada por su belleza y estilo con el que dejó claro que es toda una fashionista. Incluso muchos expresaron confusión debido a que lucía “mucho más joven” a sus 52 años.

Thalía La cantante ha sorprendido con lo joven que se ve a los 52 años (Instagram)

“¡Ella no envejece!! ¡¡Dios mío!! Vi su telenovela hace como 20 años, se ve igualita!”; “¡Dios mío! Thalia no solo se ve impresionante, sino que también irradia tanta energía positiva. Estoy fascinado viéndola”; “”¿Cómo que esta mujer tiene más de 50?!? ¡¡Ella es como el buen vino!!”; “Esta mujer tiene 52 años y está bastante claro que no envejece”; “No puede ser que esta mujer tenga más de 50 años!!! que nos pase el secreto!!”, se lee.

Del mismo modo, su look compuesto por un conjunto de mezclilla muy sexy desató halagos. Por desgracia, no sucedió lo mismo durante su paso por el foro de grabación del show de Jimmy Fallon.

Thalía es criticada por vestir “de fachas” y “creerse adolescente”

Thalía La cantante ha sido criticada por su última look (Instagram)

La cantante se mostró muy feliz y agradecida de haber sido invitada en el programa de Jimmy Fallon, en donde en varias ocasiones ha dejado claro por qué es tan amada por todos.

“Tan bonita la señora y con esas fachas de adolescente”; “Todo bien pero por qué se viste así???”; “Thalía es hermosa y le sobra dinero, podría comprarse algo mejor para vestir”; “Alguien avísele a Thalía que ya no está en quinceañera como para creerse adolescente”, se lee en redes sociales.

A diferencia de los elogios que recibió en The Kelly Clarkson Show por la “eterna juventud” de su rostro, en las fotografías que compartió de su participación con Fallon, fue muy criticada. “Está cambiando en su rostro no te hagas cirugía tu eres hermosa”; “Ya no se parece a la Thalia que veía en la pantalla se parece ya a la may Linn si a si va a ese paso luego será otra thalia”; “Con tanto filtro y cirugía Thalía ya no es Thalía”, expresaron internautas.

Thalía no hace caso de las críticas destructivas

Thalía Instagram: @thalia (Instagram: @thalia)

Los trolls del Internet siempre van a buscar algo que criticar y Thalía lo sabe perfectamente, por ello son lo último que le preocupan. La intérprete de ‘Amor a la mexicana’ ha sabido maximizar su belleza, logrando quitarse años al tiempo que no se avergüenza de su verdadera edad. Ella sabe que el secreto para verse y sentirse tan bien a los 52 años está en una vida saludable que implica una buena alimentación, ejercicio, mucho amor propio y sobretodo no vivir buscando cumplir con expectativas ajenas.

En 2022, la cantante reveló a la revista Glamour que para ella lo más importante es tener una rutina rigurosa para su rostro a través del skincare y una alimentación adecuada. “Durante toda mi vida los constantes siempre han sido el cuidado de mi cara, de mi piel en general y mi alimentación. Tomo agua constantemente para hidratarme y uso atomizadores para hidratar la piel de la cara durante el día, especialmente en el avión”, dijo. “Tengo una rutina de mañana y noche para mi rostro. Siempre me desmaquillo, no importa la hora. Trato de comer súper saludable y permitirme un cheat-meal’ una o dos veces a la semana. Además, hago ejercicio”.