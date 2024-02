Peso Pluma: ex pareja del cantante habla de su relación ¿lo llamó infiel?

La imagen de Peso Pluma ha quedado expuesta luego de haberle sido infiel a Nicki Nicole con la influencer Sonia Sahar, con quien fue captado tomado de las manos en Las Vegas luego de disfrutar del Super Bowl 2024. Sin temor a ser captado, el mexicano se paseo con la mujer, quien ahora asegura no haber conocido de su noviazgo con la argentina.

Las criticas y señalamientos no han parado contra el cantante de corridos tumbados por mentiroso e infiel y ahora a la ola de señalamientos se han sumado las palabras de Dania Méndez, una de sus exparejas.

Aunque doble P no hizo pública su relación con la modelo a diferencia de Nicki a quien presumía en las redes y en cada evento al que asistía, ahora Méndez no se ha quedado callada.

Esto dijo la ex de Peso Pluma sobre su relación

La reconocida influencer regresó del carnaval de Brasil y tuvo un encuentro con la prensa donde fue consultada sobre la polémica relación de su ex pareja con la argentina, y aseguró que no le importa lo que pase entre ambas celebridades.

Aunque a través de las redes apareció un video donde expone a su expareja como “infiel” y “codo”, en medio de risas, lo cierto es que se trataba de otra relación y no sobre la que tuvo con el intérprete.

“Yo terminé con él porque era un infiel y codo, por eso terminé con él. Si yo te contará del último viaje pero ya después porque me van a funar más”, sostuvo.

Y es que sobre Peso Pluma decidió hablar con respeto y mencionó que tiene buenos recuerdos de lo que fue su relación, la cual no llegó a concretarse debido a sus agendas de trabajo.

“Él y yo no tuvimos una relación, una relación formal, simplemente pues nos conocimos trabajando y pues ya me quede con los buenos recuerdos… Solamente ellos saben qué pasó, sus problemas, creo que soy la menos indicada para opinar, soy una tercera persona de su pasado y no de su presente, no sé qué vaya a pasar y no me interesa”, agregó.

De igual manera, mencionó que llegó a verlo muy enamorado de Nicki por lo que solo ellos conocen sobre sus problemas.

Nicki Nicole fue la encargada de anunciar el fin de su romance, al enterarse de igual manera por las redes que su pareja estaba saliendo con otra mujer y lanzó un mensaje tajante a través de sus historias en Instagram.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió.

Hasta el momento, Peso Pluma ha preferido mantenerse al margen de la situación y no omitir declaraciones al respecto.