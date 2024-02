El “imperdonable error” de Alicia Keys que está confundiendo a todos en Internet

Alicia Keys ha estado en el ojo del huracán desde su presentación durante el medio tiempo del Super Bowl 2024. Y es que no sólo su impresionante vestuario rojo enjoyado de la firma Dolce & Gabbana tiene a todos boquiabiertos, sino también un error imperdonable que ahora está confundiendo a todos.

Usher, quien fue el artista principal del espectáculo, presentó a Alicia, quien apareció al centro del escenario tocando el piano para después comenzar a cantar el tema Ain’t Got You. La cantante siempre ha sido elogiada por su poderosa voz pero nadie esperaba que desafinara como lo hizo.

Esto es algo que hasta al más experimentado intérprete le pasa y que os recuerda su naturaleza humana pero aparentemente es algo que no puede suceder durante un show como este. Ahora, los organizadores estarían haciendo todo para borrar del mapa dicho error.

El error de Alicia Keys está siendo omitido de la memoria colectiva

Pues que me expliquen el misterio del gallo desaparecido de Alicia Keys pic.twitter.com/Azq1bs2uR5 — GONZALO OLIVEROS (@goliveros) February 13, 2024

El momento en el que Alicia desafina al inicio de Ain’t Got You quedó plasmado en la tranmisión global y por supuesto, se ha convertido en uno de los momentos más virales que dejó el Super Bowl LVIII. Mientras muchos creían que pasaría desapercibido entre la lluvia de videos de Taylor Swift y su novio Travis Kelce, el “error” de Keys se mantuvo en lo más alto de las tendencias lo que llevó a que se tomaran medidas drásticas que han hecho que una vez más, nos sintamos en un episodio de Black Mirror.

Es así como el video está siendo modificado frente a nuestros ojos, haciendo que dudemos si realmente pasó o no. Y es que si ves el video oficial que se subió a la cuenta de YouTube de la NFL, no escucharás ningún signo de imperfección pues la voz quebrada ha sido corregida.

Yo sé que ustedes como yo se acuerdan del gallo que se le salió a Alicia Keys en el Show del Super Bowl. En el Youtube de la NFL lo arreglaron y no existe.



Pillen 👀 pic.twitter.com/nXMOu2cZzZ — Olier (@SebastiaanOlier) February 14, 2024

Esto no es algo nuevo pues pasó con Jennifer Lopez durante una presentación de 2010 en Saturday Night Live en la que desafinó al momento de interpretar Until It Beats No More. Sin embargo, es mucho más sutil que la edición que se hizo con Keys.

No está claro por qué se ha tomado la decisión de alterar un pequeño error como ese en una actuación del Super Bowl siendo que han habido metidas de pata mucho más grandes, mucho más públicas y visibles en el escenario del espectáculo de medio tiempo como sucedió con el llamado “Nipplegate” de Justin Timberlake y Janet Jackson.

En definitiva, lo que sucedió con Alicia no fue un escándalo ni siquiera un error, sino un momento de debilidad humana completamente normal que nos recuerda que estaba haciendo su mayor esfuerzo actuando en vivo frente a millones de personas entre asistentes y televidentes.