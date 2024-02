Prometió no volver a usar maquillaje y Alicia Keys ha cumplido: ¿qué beneficios le ha traído a su piel?

Alicia Keys estuvo al rojo vivo -literalmente- durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024. Y es que hizo un absoluto homenaje al tema Girl On Fire al aparecer en uno de los escenarios más imponentes, vestida con un bodysuit rojo enjoyado diseñado por la firma Dolce & Gabbana, el cual además complementó con una capa de organza ondeante y aros ondulados chapados en oro de Joanna Laura Constantine. Keys se sentó frente a un elegante piano rojo al comienzo de su actuación antes de quitarse la capa y unirse a Usher durante el resto de la canción.

Aunque el show en general dividió opiniones, Alicia Keys fue sin duda el centro de atención por su poderosa presencia, además de que su rostro se volvió tema de conversación. ¿La razón? Que se ha mantenido firme con su promesa de dejar de usar maquillaje -o usar el mínimo- para cuidar su piel al abogar por la naturalidad.

La cantante sí llevaba una ligera capa de maquillaje de su propia marca Keys Soulcare, el cual consistió en un suero iluminador Let Me Glow seguido de la crema facial Skin Transformation, que completó con el corrector + tinte 2 en 1 It’s Like Skin en 340 W y el tinte para mejillas Sheer Flush en Grace para darle brillo.

Parece incoherente que si ella misma dijo que se despojaría lo más posible del maquillaje, se haya maquillado y que tenga su propia marca sin embargo, parte de su promesa ha sido el promover productos que sean amables con la piel y vaya que lo ha logrado.

Alicia Keys La cantante ha mantenido su promesa de no usar maquillaje (Instagram)

Keys ha sido franca sobre su enfoque del estilo y la belleza. En una entrevista de enero con The Cut de la revista New York, compartió que comenzó a aceptar el envejecimiento. Explicó que cree que “te vuelves más bella a medida que envejeces” porque “tu corazón se abre más” y “tienes una cualidad que en cierto modo es mucho más fuerte”.

Beneficios que trae dejar descansar tu piel del maquillaje

“En una canción que escribí, llamada “Cuando una chica no puede ser ella misma”, dice: Por la mañana, desde el momento en que me despierto / ¿Qué pasa si no quiero ponerme todo ese maquillaje? / ¿Quién dice que yo? Debo ocultar de qué estoy hecho / Quizás todo esto de Maybelline esté cubriendo mi autoestima. Sin faltarle el respeto a Maybelline, la palabra simplemente funcionó después del tal vez. Pero la verdad es... realmente estaba empezando a sentirme así: que, tal como soy, no era lo suficientemente bueno para que el mundo me viera”, sentenció Alicia hace unos años.

La superficie de tu piel volverá a estar equilibrada.

Al dejar descansar tu piel de la base y el rubor, le permites recuperar su equilibrio natural de grasa e hidratación. Asimismo la dejas descansar y recuperarse del uso excesivo productos para quitar el maquillaje, que puede despojar a la piel de su equilibrio natural de grasa.

Es menos probable que tu acné aparezca.

El maquillaje se queda encima de la piel, lo que puede afectar la producción de sebo de la piel y sus hidratantes naturales. Al dejarla descansar evitas la aparición de brotes y permites que los que ya tienes, sanen rapidamente.

Dejas de exponer tu piel a bacterias.

Al no usar maquillaje, no expones innecesariamente tu delicada piel facial a bacterias que prosperan en las brochas y paletas de maquillaje que usas día tras día. Incluso si lavas las brochas con regularidad, las bacterias pueden permanecer en ellas y en el propio maquillaje, provocando brotes. Estas bacterias también pueden estar presentes en el rímel y los delineadores que aplicas en las pestañas y párpados, lo que puede provocar infecciones oculares.