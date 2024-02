“Poco hombre”, famoso actor se burla de infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole y lo acaban en redes

La infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole ha dado mucho de qué hablar y ha generado polémica y debates en redes, pues unos los han atacado a él y otros a ella.

Y es que han asegurado que ella le fue infiel a él primero con un misterioso hombre con el que fue captada hace unos días en un aeropuerto.

Esto ocurrió días antes que el cantante mexicano apareciera con una misteriosa mujer, de la que ahora se sabe su nombre, Sonia Sahar, en Las Vegas.

Ante este video que se viralizó en redes, Nicki Nicole confirmó su ruptura con el cantante a través de sus redes, asegurando que se había enterado de la infidelidad por el video, como todo el mundo.

“El respeto es parte necesario del amor. Lo que se ama se respeta, lo que se respeta se cuida, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, fue el mensaje de Nicki Nicole, dejando ver lo dolida que estaba.

Actor se burla de infidelidad de Peso Pluma y Nicki Nicole

Tras conocerse la infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole, muchos famosos le expresaron a la cantante su apoyo, pero hubo un actor que se burló de lo sucedido.

Fue Julián Gil, quien a través de sus redes compartió un mensaje que a muchos no les gustó y les pareció desubicado, en el que hacía un chiste de la infidelidad del cantante.

“Que bueno sería ser Peso Pluma y no tener que gastar en regalo este San Valentín. Atentamente Julián Gil”, f ue el mensaje que causó polémica y por el que lo han criticado.

“Pobre de tu novia”, “que poco hombre, ridículo”, “no pues entre hombres se reconocen”, “que horror de mensaje, burlarte de algo tan delicado”, “pues pobre de tu novia que seguro le harás lo mismo”, “con hombres así no vale la pena”, “son todos iguales, y hay peores como este”, “no le veo la gracia por ningún lado”, “que pena que te parezca chistoso burlarte del dolor de una mujer”, y “ojalá a tu hija nunca le pase lo mismo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que Julián se ve envuelto en polémica por opinar o hacer bromas de diversas situaciones de famosos, pero está claro que no lo dejará de hacer ni por las críticas que reciba.