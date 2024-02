Hija de JLo aparece el alfombra roja tomada de la mano de joven misterioso

Emme Muñiz, hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, apareció sorpresivamente en la premiere del documental de su madre ‘This Is Me... Now: A Love Story’, el pasado 13 de febrero, robándose todas las miradas de los presentes.

La joven de 15 años que se identifica como no binaria ha estado en la exposición mediática no solo por ser la hija de JLo y Marc sino también por su irreverente estilo con el que ha dado de qué hablar. Emme lejos de seguir los pasos de la diva del bronx ha apostado por ser fiel a sus gustos con prendas holgadas y alejadas de la elegancia.

Aunque han sido pocas veces las que la adolescente ha aparecido en alfombras rojas, en esta oportunidad lo hizo acompañada de un joven misterioso, con quien se vio tomada de la mano.

La hija de JLo y su momento en la alfombra roja con un joven

Emme Muñiz llegó muy sonriente al Dolby Theatre de Hollywood, pero sobre todo muy bien acompañada al hacerlo tomada de la mano de un jovencito de quien se desconoce su identidad. Aunque se desconoce si se trata de su novio o solo un amigo, los adolescentes caminaron rápido por la alfombra roja, pues en el video que ha aparecido en redes sociales se puede ver a Emme un poco apenada y nerviosa.

Ambos iban escoltados por uno de los organizadores del evento y no se detuvieron para posar ante las cámaras.

Para el gran día de su madre y su padrastro Ben Affleck, Emme lució su cabello corto con un tono oscuro, a diferencia de los distintos colores con los que ha aparecido en los últimos meses. Para su look apostó por un conjunto neutro compuesto por pantalones negros y camisa blanca.

Emme está a solo días de cumplir sus 16 años (el próximo 22 de febrero). La joven es la más mediática de los dos hijos de Jennifer Lopez, pues a diferencia de su hermano gemelo Max, ha tneido algunas puestas en escenas como en el Super Bowl del 2022 donde cantar dos de los mayores éxitos de su madre: Let’s Get Loud y Born in the USA.

Dos años después, la heredera del salsero y la también actriz se unió a otro concierto de su madre para interpretar a dúo A Thousand Years y fue en ese momento cuando Jlo la identificó en el escenario usando pronombres neutros.

“Elle está muy muy ocupade, tiene la agenda llena... Elle vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos’, dijo la cantante para darle la bienvenida. Y añadió: “La última vez que actuamos juntas fue en un gran estadio como este y le pido que cante conmigo todo el tiempo y no lo hace. Así es que esta es una ocasión muy especial”, dijo.