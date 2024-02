Critican a Seraphina Affleck por su look, pero hay reglas que rompe y con las que da grandes lecciones

Seraphina Affleck ha sorprendido desde hace un par de años con sus apariciones públicas en las que demuestra un estilo único. La hija no binaria de Ben Affleck y Jennifer Garner recientemente se dejó ver con el look más atrevido mientras compraba en una tienda de segunda mano en West Hollywood.

Seraphina estuvo acompañada por el actor y la hija de 15 años de Jennifer López, Emme Muniz, con quien ha forjado una gran amistad.

En fotografías que circularon en redes sociales, se puede ver a Seraphina saliendo de Crossroads Trading con una bolsa de compras en la mano mientras Emme la sigue de cerca.

Seraphina vestía una camisa de franela con botones sobre una camiseta estampada con pantalones cortos, calcetines que no combinaban, zapatillas bajas Adidas y un montón de joyas pero su cabello al raz en tono rojo intenso acapató las miradas. Por supuesto, las criticas estallaron, señalando a Seraphina de “estar confundida” y “tener pésimo gusto”, mientras que a su madre la acusaron de “no prestarle atención”.

“Su madre es una de las mujeres mejor vestidas y le permite ese mamaracho a la hija que está haciendo que se se vista como un marchito. Por eso este mundo está de Cabeza”; “Quétristeza la decadencia de la juventud!”; “Y en dónde está la madre de esta niña?? que le ponga atención!”, se lee en redes sociales.

Por fortuna, también hubo internautas que salieron en defensa de Seraphina y que de paso, aplaudieron la crianza libre que están ejerciendo Jennifer Garner y Ben Affleck.

“Dejen vivir! Sia sí le gusta, qué se tienen que estar metiendo en vidas ajenas??”; “Parte de la nueva moda , la mamá es muy sencilla para vestir y ella también en sus asuntos. Cada quien vive su vida”; “Genial ...me encanta que los niños, jóvenes adultos .....vivan libres sin prejuicios ..no me gusta los retrógrados prejuiciosos sin ver ni saber opinarán de la vida de los demás”; “Que se vista como le dé la gana ,yo veo una niña feliz ,a este mundo se viene a ser feliz no a hacer feliz a los demás”, expresaron.

Seraphina Affleck no sigue las reglas y deja grandes lecciones

La hija de Ben Affleck y Jennifer Garner es una pequeña temeraria del estilo, demostrando que no está para darle gusto a nadie.

Antes de este último corte de pelo, Seraphina también lució otro peinado elegante: un corte de pelo bob castano y también ha experimentado libre con sus atuendos.

Que Seraphina no vista de acuerdo a las tendencias de moda que siguen otras celebridades y personas amantes de la moda, no significa que esté “mal”. Es parte de una nueva generación que se está haciendo cargo de luchar por ser escuchada y por validar sus derechos.

Del mismo modo, el que hace meses haya especificado que su identidad de género es “no binaria” no significa que esté “confundida”. Las críticas hacia su persona sólo han dejado ver lo peor de la sociedad y nos recuerda que aún tenemos mucho qué aprender.

Las figuras públicas están jugando un papel clave en todo esto ya que están aprovechando su alcance para que el mensaje llegue a todos como una lección de aceptación y tolerancia al otro. No es necesario comprender lo que significa que alguien no sea binario para respetarlo.