Al estilo de Kourtney y Travis: la “íntima” foto de Selena y su novio que dicen que es “inapropiada”

Selena Gómez La cantante compartió una foto con su novio que no fue del agrado de sus fans (@selenagomez/Instagram)

Selena Gómez se dio una nueva oportunidad en el amor con el músico y productor musical estadounidense Benny Blanco, y ha presumido su relación en las redes con orgullo.

Aunque la famosa ha recibido críticas por estar con él, a quien consideran que no es para ella, e incluso lo han llamado “feo”, la cantante se ha mostrado con él en diferentes eventos y se muestra muy feliz.

De hecho, ha compartido imágenes de su relación en Instagram, algo que no hacía desde hace mucho tiempo, dejando claro que no le importa el qué dirán.

La foto de Selena Gómez con su novio por la que recibió críticas y los comparan con Kourtey y Travis

Selena Gómez compartió unas fotos junto a Benny Blanco este lunes y aunque se ve muy feliz y enamorada, la criticaron por una de las poses.

Y es que en la imagen se ve al productor musical abrazándola por detrás, y tocando uno de sus pechos, algo que consideraron “inapropiado” y hasta los han llegado a comparar con Kourtney Kardashian y Travis Barker.

Esta pareja se ha caracterizado por compartir fotos atrevidas que muchos consideran fuera de lugar, pues les parece muy íntimas, y ahora aseguran que Selena está haciendo lo mismo con Benny.

“Que foto tan inapropiada”, “no hay necesidad de mostrar una foto así”, “creo que esas acciones no necesitan mostrarlo, deben quedar en la intimidad”, “los nuevos Travis y Kourtney”, “ya están superando a Kourtney y Travis”, “por favor hay fotos que no debemos verlas”, y “la peor pareja, se me hacen tan falsos”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de las críticas, tanto Selena como Benny dejan ver que están viviendo su mejor momento y están enamorados, dispuestos a enfrentarse con el mundo entero si es necesario.