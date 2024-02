Lo odian pero novio de Selena Gomez prueba que siempre fue su fan y celebra que por fin la conquistó

El romance de Selena Gomez con Benny Blanco sigue sorprendiendo a todos y es que mientras algunos internautas han expresado estar felices porque la actriz “encontró el amor”, otros muestran su rechazo hacia el productor, pidiéndole incluso “que la deje en paz”.

La estrella de Only Murders in the Building ha tenido lista interesante de relaciones sentimentales que incluye a quienes fueron los hombres más cotizados como Justin Bieber, Nick Jonas, Taylor Lautner y hasta The Weeknd sin embargo, ella misma ha dicho que ninguno fue realmente lo que ella esperaba. Tras asegurar que quería darse un tiempo para dejar de presionarse de tener pareja, en diciembre de 2023 sorprendió con la noticia de que había encontrado un amor incondicional en el productor musical Benny Blanco.

“Él es absolutamente todo mi corazón. Él [ha] sido lo mejor que me ha pasado. El fin. …Sigue siendo mejor que cualquiera con quien haya estado. Hechos.”, escribió en una publicación.

Una fuente aseguró en exclusiva a la revista US Weekly que “Selena no se había sentido tan feliz con nadie con quien había salido en mucho tiempo. Selena y Benny están verdaderamente enamorados y aunque ella ha mantenido en secreto a la mayoría de las personas con las que ha salido, con Benny no podía esperar para revelar que estaban juntos”.

Lo critican pero Benny siempre fue el fan #1 de Selena Gomez

Recientemente Blanco compartió a través de sus historias de Instagram una foto autografiada de Selena como Alex Russo, personaje que interpretó en la serie de Disney Channel, Wizards of Waverly Place y que próximamente tendrá un regreso a la pantalla.

Con esto, el productor no sólo demostró que siempre ha sido el más grande fan de Selena sino que ahora está orgulloso de que sea su novia y que la apoya incondicionalmente.

Selena Gomez La actriz anunció que regresará en una continuación de Wizards of Waverly Place (Instagram)

Antes de ser el interés romántico de Selena, ya habían sido colaboradores y amigos. De hecho, tiene créditos en algunos de sus éxitos, como “Single Soon”, “Kill ‘Em With Kindness”, “Same Old Love” y su colaboración con Cashmere Cat, “Trust Nobody”. El dúo también tiene un tema con J Balvin y Tainy, “I Can’t Get Enough”. Así que siempre ha sido parte importante en su vida.

Benny Blanco es criticado por su sentido del humor en redes sociales

Benny podrá ser un talentoso compositor y productor que ha logrado éxitos con algunos de los nombres más importantes de la música como “Diamonds” de Rihanna, “Teenage Dream” de Katy Perry, “TiK ToK” de Kesha, “Circus” de Britney Spears, “Lonely” de Justin Bieber y “Same Old Love” de Selena Gomez. Sin embargo, su sentido del humor es considerado por internautas como “inapropiado”, lo que ha hecho que le rueguen “deje a Selena en paz”.

Benny Blanco El productor graba videos de cocina (Instagram)

“Si yo fuera Selena, estaría bastante avergonzada”. “Realmente no sé lo que Selena ve en él”; “Esa fue la cosa más asquerosa y extraña que he visto en mi vida”; “Ugh este tipo no es nada gracioso”; “Qué sujeto tan desagradable, qué le vio selena???”; “De verda cómo le puede parecer simpático esto a Selena?”, se lee en sus publicaciones.

Y es que además de la música, el productor se ha dedicado a la cocina, lanzando su propio libro Open Wide, con lo que suele hacer videos preparando comidas fáciles junto con sus amigos, inyectándole una buena dosis de irreverencia que parece no ser tan graciosa para algunos.