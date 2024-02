Amor, acoso, asesinato: ¿qué fue de Dave Kroupa y Liz Golyar tras la desaparición de Cari Farver?

Un triángulo amoroso que terminó en tragedia es protagonista de Amor, acoso, asesinato, una película documental de true crime que se estrenó en Netflix el pasado viernes 9 de febrero.

La producción narra los terribles sucesos que se desataron luego de que Dave Kroupa comenzara a salir de manera casual con dos mujeres en Nebraska, EE. UU., en 2012: Cari Farver y Liz Golyar.

Aunque les dejó claro que no buscaba nada serio, su regreso al terreno amoroso tras su divorcio desencadenó una retorcida historia de acoso que acabó con un incendio y asesinato.

¿Qué les pasó a los protagonistas de Amor, acoso, asesinato?

Farver desapareció de la nada dos semanas después de iniciar su idilio con Kroupa. Luego, él y Golyar empezaron a recibir mensajes atemorizantes de Cari. Al inicio, solo era acoso telefónico y por mail.

Sin embargo, las cosas treparon hasta el vandalismo y las intimidaciones. La situación se extendió durante tres años en los que la madre de los hijos de Dave y sus pequeños también fueron acosados.

Además, la casa de Liz se incendió con sus mascotas dentro. Las autoridades y las víctimas estaban convencidos de que Farver estaba detrás de todo. No obstante, la verdad fue más perturbadora.

Durante la primavera de 2015, luego de una extensa averiguación, los investigadores descubrieron que Golyar se había estado haciendo pasar por Farver a lo largo de todos esos años de terror.

Escenas del documental 'Amor, acoso, asesinato' | (Netflix © 2024)

No solo había acosado al mecánico y sus familiares, también había quemado su propia casa. “Mi cerebro daba vueltas”, expresó Dave en el documental cuando los detectives le contaron todo.

“Fui a la parte trasera de la tienda (…) y lloré. Estaba tratando de repasar las piezas del rompecabezas y juntarlas... Fue Liz la que me acosó todo este tiempo”, compartió.

“No tardé mucho, revisando las casillas en mi cabeza, en darme cuenta de que Cari probablemente estaba muerta”, recordó. “Y eso es duro de digerir. Es más que duro”.

¿En dónde está ahora Liz Golyar?

Los investigadores no pudieron encontrar el cuerpo de Farver. No obstante, en un intento de incriminar a la ex de Kroupa en el crimen, Golyar reveló detalles de su asesinato en unos mensajes.

La mujer develó que la apuñaló hasta la muerte, quemó su cuerpo con una lona y dejó los restos en un contenedor. La policía luego halló sangre en el asiento del copiloto del carro de Cari.

Los restos de tejido conectivo líquido y la evidencia digital fueron suficientes para acusar y arrestar a Liz por asesinato en primer grado. Ella negó haber cometido el crimen o estar involucrada.

Escenas del documental 'Amor, acoso, asesinato' | (Netflix © 2024)

A pesar de las preocupaciones de la fiscalía, las víctimas y familiares, el jurado quedó convencido con las pruebas presentadas. Golyar fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua.

Además de la pena -sin posibilidad de libertad condicional-, Liz también recibió una condena de 18 a 20 años más por incendio provocado y sus esfuerzos para atribuir a Farver este delito.

Actualmente, se encuentra cumpliendo su condena en el Centro Correccional para Mujeres de Nebraska. “Ella arruinó mi vida”, dijo Kroupa a People. “Tanto como puedas sin matarme”.

¿En dónde está ahora Dave Kroupa?

Desde el arresto de Liz Golyar en diciembre del año 2016, Dave Kroupa ha decidido mantener un perfil lo más bajo posible debido a que se siente en parte culpable por la muerte de Cari Farver.

“No me siento libre de culpa en todo esto. A gente buena le sucedieron muchas cosas malas, todo debido a una serie de eventos en los que estoy en el centro”, expuso en Amor, acoso, asesinato.

“La mujer con la que salí tenía metas, era sonriente y quería hacer algo. Simplemente estaba tratando de abrirse camino en este mundo”, rememoró. “Lamento mucho lo que pasó”.

Escenas del documental 'Amor, acoso, asesinato' | (Netflix © 2024)

En la actualidad, Kroupa aún vive en Nebraska y tiene una relación con una mujer llamada Margie Hover. En entrevista a People, Hover aseguró que todo lo que pasó sigue acosando a su novio.

Pero, en un viaje reciente, notó que ya empieza a aquietarse. “Él dijo: ‘No tengo que estar mirando por encima del hombro”, contó. Pese a eso, resguarda con celo su mail y número telefónico.