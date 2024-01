‘Pesadilla de un secuestro en California’: ¿en dónde están hoy Denise Huskins y Aaron Quinn?

Desde su estreno en Netflix, Pesadilla de un secuestro en California ha impactado a las audiencias relatando la desgarradora experiencia que vivieron Denise Huskins y Aaron Quinn en 2015.

En la madrugada del 23 de marzo de aquel año, la pareja fue asaltada por un invasor en su casa en Vallejo, California. El delincuente los ató y drogó antes de secuestrar a Huskins para exigir rescate.

En cuanto pudo zafarse, Quinn llamó a la policía para reportar lo sucedido, pero los investigadores no le creyeron y lo señalaron como culpable. Un par de días después, Denise apareció sana y salva.

Denise Huskins y Aaron Quinn de 'Pesadilla de un secuestro en California' | (Netflix © 2024)

Las autoridades entonces los acusaron de haber inventado todo. No obstante, otro intento de robo similar llevó a una detective a descubrir las irrefutables pruebas de que los dos decían la verdad.

En las tres partes del documental, ellos narran lo vivido desde esa madrugada en 2015 hasta ser acusados de mentirosos y luego atrapar al culpable, Matthew Müller. Pero, ¿dónde están hoy?

¿Dónde están ahora Denise y Aaron de Pesadilla de un secuestro en California?

A nueve años del secuestro, Denise Huskins y Aaron Quinn son ambos fisioterapeutas a finales de sus treintas que han hallado distintas formas de hacer la paz con parte de lo que vivieron en 2015.

Sin dejar nunca de apoyarse el uno al otro en aquel duro camino, su relación solo se fortaleció. La pareja se terminó casando y actualmente tiene dos hijas: una de un año y otra de unos cuatro.

Además de participar en el documental, ambos han compartido su experiencia en otros formatos, incluyendo su libro sobre el caso Victim F: From Crime Victims to Suspects to Survivors (2021)

“Hay mucho por lo que estar agradecidos en nuestra vida cotidiana, y con (nuestras hijas), es aún más motivador salir de nuestras zonas de confort y exponernos a mayor escala”, dijo Huskins en una entrevista a Netflix Tudum.

“Si podemos influir en algún tipo de cambio para ayudar a mejorar la sociedad para ellas, entonces todo vale la pena”, agregó en la charla. Su ahora esposo estuvo de acuerdo con su punto de vista.

Denise Huskins en 'Pesadilla de un secuestro en California' | (Netflix © 2024)

“Somos muy afortunados de contar con sistemas de apoyo realmente sólidos por parte de nuestra familia y amigos, lo que fue increíblemente útil para animarnos…”, confesó a Netflix. “Y Denise es la persona más empática que conozco. Eso hizo que superar esto fuera un poco más fácil”.

El matrimonio aún desconoce el motivo por el que secuestraron a Huskins y por qué la policía no siguió las pistas, incluyendo el hecho de que ella insistió en que Müller no trabajó en solitario.

“Cuando atraparon a Muller, no hubo seguimiento”, afirmó ella en su charla con la plataforma de streaming. “(La policía dijo) que lo hizo solo, (y culparon) su salud mental y todo ese asunto”.

“Simplemente parece que fue la ruta más fácil para los investigadores para cerrar los libros sobre esto para poder seguir adelante y salir de la vista del público lo más rápido posible”, resaltó.

Aaron Quinn en 'Pesadilla de un secuestro en California' | (Netflix © 2024)

Quinn incluso opina que pareciera que los errores de los detectives del Departamento de Policía de Vallejo en su caso fueron recompensados. “No esperamos que la policía sea infalible”, dijo.

“Entendemos que se cometerán errores. Todo el mundo comete errores: es la falta de corrección. Y más aún, las personas que están por encima de ellos no los responsabilizan”, señaló.

“Es todo este sistema orientado a protegerse a sí mismo en lugar de proteger al público, que es lo que han jurado hacer”, concluyó.

Durante el tiempo que ha pasado desde aquel terrible suceso, Denise y Aaron también demandaron a la ciudad de Vallejo por difamación. Ganaron un acuerdo de 2.5 millones de dólares en 2018.