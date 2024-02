Tras rumores de separación de Angelique Boyer y Sebastian Rulli fans encuentran pruebas de que su amor sigue más fuerte que nunca

Angelique Boyer y Sebastián Rulli se han consagrado como una de las parejas más queridas y sólidas de la farándula mexicana tras casi 10 años juntos donde han demostrado su amor tanto en la ficción como en la vida real y han enamorado a sus seguidores con sus muestras de amor.

Ambos se han encargado de forjar una relación sólida acoplados a sus creencias y preferencias, por lo que en varias oportunidades se han negado en casarse, en tener hijos y hasta vivir juntos pues consideran que no necesitan dar un paso más para elegirse cada día.

Sin embargo, en las últimas horas han quedado envueltos en rumores de una posible separación, lo que ha llevado a más de uno a no creer en el amor, pero otros han preferido demostrar que siguen más enamorados que nunca.

La teoría que desató rumores de separación entre Angelique Boyer y Sebastián Rulli

Hace solo unos días que Angelique Boyer y Sebastián Rulli presumían su paradisíaco viaje a Argentina, país natal del actor. La pareja se encargó de recorrer los lugares más hermosos del país y lo mostraron en sus redes sociales.

En cada una de las postales se elogiaban entre ellos y demostraban lo feliz que fueron en su recorrido. Sus posteos de felicidad no fueron suficientes para no quedar salpicados de los rumores de la presunta crisis, y aunque ellos no han salido a aclarar la situación, han sido sus fans los que se han encargado de ello.

La noticia ha causado un gran revuelo por lo que son varias los memes que han aparecido ente quienes se mostraron desilusionados por la noticia y quienes se burlaron de la información calificándola como falsa.

En lo que van de los 10 años juntos a Angelique Boyer y Sebastian Rulli ya le inventaron 345 separaciones, 127 embarazos y 233 casamientos mientras tanto ellos tranquilos y felices en su casa: pic.twitter.com/y6yCCJSj0b — ʀօƈɨօ (@rorignv) February 8, 2024

“En lo que van de los 10 años juntos a Angelique Boyer y Sebastian Rulli ya le inventaron 345 separaciones, 127 embarazos y 233 casamientos mientras tanto ellos tranquilos y felices en su casa”, comentó una usuaria en la red social X.

La teoría de la supuesta separación habría surgido luego que un usuario asegurara que ambos famosos se habían dejado de seguir en Instagram, detalle que desató la ola de especulaciones. Pese a ello, Sebastian sigue dentro de la lista de seguidos de su pareja.

Angelique Boyer ha dejado de seguir en IG a Sebastián Rulli después de que se diera a conocer que terminaron con su relación. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/K89zQNBC15 — ✨ (@aramconm) February 8, 2024

Pese a las habladurías, tocará esperar que sean los actores quienes aclaren la situación, la noticia ha confirmado que siguen siendo una de las parejas más consentidas y respetadas del medio artístico.

El argentino y la originaria de Francia se conocieron en 2010 durante las grabaciones de la telenovela Teresa, donde ambos fueron protagonista y años después coincidieron en nuevos proyectos. En aquel entonces ambos estaban comprometidos con otras personas. No fue hasta 2014 cuando ambos iniciaron su romance.