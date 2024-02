Los detalles “escondidos” en ‘Griselda’: 5 cosas en la serie de Netflix que la mayoría no notó

Desde su estreno en Netflix en enero pasado, Griselda ha logrado enganchar a las audiencias y mantenerse entre lo más visto con su historia de impacto y las actuaciones de un gran elenco.

No obstante, a lo largo de los seis episodios del drama criminal sobre la vida de Griselda Blanco, también hay varios detalles “escondidos” que muchos de los espectadores no lograron avistar.

Por fortuna, Andrés Baiz y Sofía Vergara, el director y cocreador de la serie y la productora ejecutiva y protagonista de la misma, revelaron algunas de estas referencias ocultas en entrevista a Tudum.

“Es un espectáculo tan centrado en los personajes, es tan íntimo. Esos pequeños momentos, esos pequeños detalles realmente hacen que este programa sea especial”, explicó Baiz.

Los detalles en la narcoserie ‘Griselda’ que pasaron desapercibidos

¿Quieres saber cuáles son algunos de los guiños infiltrados en la producción? Sigue leyendo para descubrir cinco de estos que Baiz y Vergara destaparon en su conversación con la plataforma.

El título de la serie aparece siempre con Griselda

Uno de los detalles que muchos espectadores quizás no apreciaron es el hecho de que el título de la serie aparece cada vez que Blanco sale por primera vez en primer plano en cada capítulo.

“Es un elemento formal unificador de todo el espectáculo”, destacó Baiz. “Cada vez que cerraba los ojos y pensaba en Griselda, veía un primer plano. Veía a Sofía Vergara en Griselda”.

“Este es un espectáculo impulsado por personajes. Es una pieza muy íntima”, agregó. Asimismo, compartió que los títulos del episodio cuatro y el seis fueron sus grandes favoritos.

Título del sexto episodio de la serie 'Griselda' | (Netflix © 2024)

El tic que Griselda tiene en momentos de estrés

Otro aspecto que pudo pasar desapercibido para una gran parte de la audiencia es la compulsión de Griselda de jugar con su anillo cada vez que se encuentra en una situación estresante.

“Por si no lo notaste, cada vez que Griselda se siente nerviosa o incómoda, se pone a jugar con uno de sus anillos en su mano derecha. Significa que su cabeza da vueltas”, explicó Vergara.

La actriz inventó el giro del anillo e incluso usó uno de rubí de su colección. Pero la idea de los escritores no era esa. “El tic original era que Blanco se golpeaba la pierna con las uñas”, dijo Baiz.

“Pero fue Sofía (quien) dijo: ‘No quiero hacer eso’. Quiero hacer algo más auténtico, más real, que parezca más apropiado para el personaje”, añadió el director de la producción de Netflix.

La protagonista de 'Griselda' tiene el tic de jugar con un anillo | (Netflix © 2024)

Los cigarrillos de Griselda son “especiales”

Una parte esencial del personaje de Griselda es su adicción al cigarro. A lo largo de la serie, se la puede ver fumando en incontables escenas, lo que fue todo un reto para Vergara.

“Para mí fue horroroso porque nunca había tocado un cigarrillo en mi vida y ya tenía 50 años, así que tuve que empezar de cero”, confesó. “Desde saber incluso sostenerlo, encenderlo, sacarlo…”.

“Andi fue quien me enseñó. Vino a mi casa. Me enseñó a fumar. Me enseñó a consumir cocaína (falsa). Así que fue muy divertido pasar juntos en mi casa preparándonos…”, agregó.

Por fortuna, los cigarros que fumó en el rodaje no contenían tabaco, sino que eran especiales. De acuerdo a Baiz, se trata de una reproducción idéntica “hecha para la magia de las películas”.

Sofía Vergara fumó decenas de cigarros "especiales" para 'Griselda' | (Netflix © 2024)

La prima de Sofía Vergara actúa en la serie

Otra cosa que la audiencia posiblemente no sabía era que una de las actrices del elenco es prima de Sofía. Se trata de Paulina Dávila, quien encarna a Isabel, también prima de Griselda en la ficción.

“Fue sorprendente porque no había visto a Paulina en 20 años. La última vez que la vi tenía 10 años. Y fue conmovedor para mí”, contó. Eso sí, aclaró que no fue seleccionada por su parentesco.

“Nunca se trató de: ‘Oh, vamos a elegirla porque es prima de Sofía”, enfatizó. De hecho, Baiz no tenía ni idea de que ambas eran familiares cuando decidió darle el rol a la estrella colombiana.

“Nunca antes había trabajado con Paulina, pero era amigo de Paulina. Pensé: ‘Isa está hecha para ella’ y ella interpreta un personaje increíble”, aseveró. “Fue realmente fantástico trabajar con ella”.

Paulina Dávila y Sofía Vergara en la serie 'Griselda' | (Netflix © 2024)

El cuadro en el baño de Griselda “representa” a la protagonista

Durante el cuarto episodio de la serie, Blanco se baña en una propiedad alquilada en Palm Beach que tiene un cuadro del personaje bíblico Salomé pintado por el artista alemán Franz von Stuck.

“Salomé baila de alegría mientras su sirviente le trae la cabeza de Juan Bautista”, señaló Vergara. “En este episodio, Griselda quiere decapitar y matar a los hombres que la traicionaron…”.

Por su parte, Baiz recalcó que la colocación de la obra fue deliberada. “Las mujeres siempre han sido retratadas en el arte en poses eróticas, en posturas sumisas; siempre están sonriendo”, dice.

“Investigamos quiénes en la historia del arte fueron mujeres empoderadas y fuertes que derrotaron o se opusieron a los hombres de una manera muy específica”, concluyó.