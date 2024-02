Ángela Aguilar genera polémica al arremeter contra algunos colegas: “Si no sabes cantar, no lo hagas”

Angela Aguilar genera polémica al arremeter contra algunos colegas: “Si no sabes cantar, no lo hagas” Angela Aguilar recibe clases de ópera desde los 4 años (Instagram: @angela_aguilar_)

La hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, no se mide a la hora de dar sus opiniones y eso la ha llevado a estar en el ojo del huracán y las criticas de los internautas que no le perdonan aun que se considere “25 % Argentina”, comentario que hizo en sus redes sociales cuando la albiceleste se convirtió en campeón de la copa de futbol del mundo.

Los usuarios de las redes sociales quedaron marcados con Ángela y ahora están pendientes de cada movimiento de la cantante y en esta oportunidad una opinión en una entrevista para la ExaFM, la colocó de nuevo en el centro de las criticas.

la hija menor de José Antonio Aguilar reveló que para llegar a cantar como lo hace actualmente tuvo que prepararse desde que tenía 4 años de edad. Pero su opinión no quedó allí, la joven arremetió y criticó a sus colegas cantantes, sin dar nombres, que si alguien que se dedica a la música no sabe cantar no debería trabajar en eso.

No todos tienen dinero para estudiar ópera

Modestia aparte, Ángela recalcó al conductor del programa que desde muy niña estudia ópera para lograr la perfección en su voz.

“No deben de ser cantantes si no saben cantar, o sea a mí mis papás y mis abuelos me enseñaron que si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien”, enfatizó la joven de 20 años de edad.

Recalcó que el publico merece respeto y es la razón por la que todos los cantantes deben prepararse para pararse frente a un escenario y darlo todo porque la gente paga su boleto por ver un buen espectáculo.

“Llevo tomando clases desde lo 4 años, de ópera y así debe de ser porque el público se merece el respeto de poder estar arriba del escenario. Si ellos pagan un boleto es porque te quieren escuchar cantar en vivo y yo creo que gracias a ti se nota quien canta y quien no”.

“Tienes que ser más humilde”

Las redes sociales estallaron en criticas hacia la cantante por “su falta de humildad” y porque muchos consideraron un “irrespeto” para aquellos artistas que se han dedicado por años a la música, componen canciones y luchan sin ningún recurso para ganarse al publico.

“Se nota a leguas cuando naces en cuna de oro. no todos se pueden dar el lujo de ir a clases de opera”, “Le faltó la clase más importante LA HUMILDAD”, “Por culpa de Xavi le tengo que dar la razón a la argentina Angela Aguilar”, “También debe componer sus propias canciones y no hacer covers”, “Por culpa de todas las influencers “cantantes” como Yeri, Kimberly, Kenia le tengo que dar la razón a esta argentina”, “Ay mi nepo baby crees que todos pudieron permitirse clases de ópera en México?”, “Ella se hunde sola ni como ayudarla”, son algunos de los comentarios que recibió la heredera de la dinastía Aguilar.