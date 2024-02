“Luce irreconocible”: Camila Cabello impacta con radical cambio de look

Camila Cabello Camila Cabello cambia de look e impacta a todos. (Instagram @camila_cabello)

Una sorpresa les dio la tarde de este jueves 1 de febrero Camila Cabello a todos sus seguidores. A través de un corto video, mostró su nuevo look, que impactó a los 66,5 millones de fans de su cuenta en Instagram, quienes de inmediato se volcaron a dejar sus impresiones.

En solo 45 minutos, y acumuló unos 6.400 comentarios, pues no daban crédito a lo que estaban viendo: Camila ahora en rubia platinada. Con un “Es hora”, la cantante mostró su melena clara. Atrás quedó el negro azabache que tenía. Sus fanáticos no dudaron en hacer una particular comparación: “Dios mío, pensé que era Sabrina Carpenter y salté”, “Luce irreconocible”, “Viene la era rubia bomba de estrella pop”, y “Por fin dejó salir a la rubia de la bolsa”, le comentaron.

La intérprete de “Señorita” se presentó con su flequillo y un estilo wet look, con el que impactó enormemente. Ella no le tiene miedo al cambio, pues constantemente está experimentando con su melena, desafiándose a sí misma.

Camila en el 2022 apostó por un color miel, que se le estupendo, pues logró luminosidad y le sentó muy bien con su tono de piel. La artista de 26 años ha confesado que a veces usa ‘spray’ semipermanente de color para combinar sus atuendos con el cabello, como cuando lució unas preciosas mechas rojas.

Esta no es la primera vez que aclara tanto su melena, ya que en el 2019 también dejó boquiabiertos a todos con el mismo corte y color: midi, con flequillo y platinado. En esa oportunidad lo hizo para el video musical de “Find U Again”. Se trató de una peluca, peor que le sentó muy bien y que quiso repetir ahora en el 2024.

En una entrevista a Glamour, Cabello contó que idealizó el pelo rubio y los ojos azules, pero que eso ya era cuestión del pasado porque se había aceptado como es: “Hubo una época en que deseaba de todo corazón tener los ojos claros. No fue hasta que me hice más mayor, cuando empezaron a gustarme mis ojos marrones y mi pelo oscuro y mi piel. No necesito ser rubia y de ojos azules”, aseveró.

En el 2021, también se atrevió a inicia una nueva etapa de su vida con un cambio radical, pues cuando terminó con Shawn Mendes. Optó por un verde menta. En su Instagram mostró fotos del peinado que consistió en un moño y algunas ondas suaves en la parte frontal. Ella lució en color junto a un top del mismo color. Se veía sexy y muy vanguardista. Y pues, ahora la sensualidad se exacerba con ese platinado con el que le dio la bienvenida a febrero y que enamorará a más de uno.