“Sí soy un caballero”: Wendy Guevara responde a los ataques de la esposa de Sergio Mayer

Los dimes y diretes entre Sergio Mayer y Wendy Guevara parecen no que acabarán, por ahora, pues la pareja del actor, Issabela Camil, se metió en la contienda para ponerle más nivel y por supuesto que la ganadora del reality show “La casa de los famosos” respondió.

Camil tachó a Wendy de “malagradecida” la semana pasada, pues alega que fue su pareja quien dio a conocer a la influencer con grandes marcas que hoy la sostienen. “Lo único que ha hecho Sergio es hacerle ganar a ella, esa es la verdad, la llevó a marcas fantásticas. Mi marido es empresario y claro, obviamente tienes que ganar algo de lo que llevas a la mesa (...) un poco malagradecido eso, me parece”, aseveró Issabela en un encuentro con la prensa.

A través de un video en Instagram, Wendy le respondió a un usuario quien le comentó lo ocurrido: “No, no vi hermanas, pero no voy a comentar nada porque no he visto el vídeo. Pero, además, no, ni voy a comentar, hermanas. A la señora no la conozco, y mis respetos porque la verdad la familia es la familia. Y yo no odio a Mayer ni nada, no mamen, pero yo jamás hablaría de Issabela. A mí esas mamadas no me gustan de andar hablando de la familia”, dijo con serenidad.

El impase comenzó a mediados de enero cuando la propia Wendy confesó que Mayer se quería convertir en su manager al tratar de influirla para que firmara un contrato en el que lo delegaba a él como su representante, incluso, aseveró que su excompañero del “Team Infierno”, ya le había pedido permiso a los ejecutivos de Televisa, sin su consentimiento, por lo que pidió que se lo “sacaran de encima”.

“Cuando llegamos a un programa al día siguiente de la final de La Casa, él subió con ejecutivos y dijo que yo había pedido que él me ayudara, que me guiara a ciertas cosas como las campañas de marcas y todas esas cosas”, manifestó Wendy en una entrevista a Adela Micha. También agregó que

Por supuesto, Mayer respondió a estas acusaciones en un programa radial de Flor Rubio: “No soportan el trabajo y no soportan el éxito, porque hasta hoy nadie ha demostrado que sea ventajoso. ¿Ser ventajoso por ser empresario?, ¿por traerle 4 millones de pesos a Wendy Guevara a su mesa? Si ella dice: ‘Me robó, me tranzó, me mintió’, yo quiero escucharla”.

Y nuevamente Wendy, con su peculiar sarcasmo le dijo: “Sergio, mándame más dinero para comer porque ya se me acabaron las charolas, necesitamos más”, dijo Wendy durante una de sus videos para Instagram. Otro que salió a luz en esta confrontación fue el otro integrante del Team Infierno, Poncho De Nigris, pues el empresario lo acusa manipular a Guevara para que no firmara los contratos.

“Decide ya no estar en Televisa porque resulta que Wendy dice que un pendejo le dijo: ´No le firmes a Mayer´ que, además, es un wey que no le genera nada, si dices: ´Oye, es un wey creativo, es productor, sabe del negocio´, pero no, no genera nada”, destacó Sergio.