“La mini Ferka con aires de Niurka”: Se van contra Leslie Gallardo y la comparan con su suegra

La convivencia comienza a calentarse dentro de La Casa de los Famosos 4 a solo días de haber iniciado el reality, pues las tensiones comienzan a sentirse en algunos participantes como es el caso de Leslie Gallardo, quien ha protagonizado algunos encontronazos con algunos de sus compañeros.

La novia de Emilio Osorio se encuentra en el ojo del huracán, pues luego de contar detalles de lo que fue la ruptura del joven actor con Karol Sevilla ha quedado expuesta a criticas y señalamientos, los cuales ha aumentado con otras discusiones.

Las razones por las que comparan a Leslie Gallardo con Ferka y Niurka

Leslie Gallardo protagonizó una pelea con Thalí García al punto de que tuvieron que intervenir para separarlas, luego que la novia de Emilio sugirió que esta no estaba dispuesta a participar en los retos semanales, los cuales les otorgan ciertos beneficios como comida extra.

Thalí decidió encarar a Leslie quien dejó ver que cuenta con un carácter bastante fuerte, tras responder de manera eufórica.

“¿En qué momento dije que no quería participar? En ningún momento”, decía Thalía mientras se acercaba a Leslie quien respondió de forma prepotente con un: “Relajate un chorro si vas a venir a hablar, relájate y habla tranquila. Nadie te está faltando al respeto y no te hagas cabeza, que no mamita”.

FUERTE DISCUSIÓN en #LCDLF4 entre Leslie y Thalí pic.twitter.com/VWeb5JAUVS — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 25, 2024

La situación y la manera en la que Gallardo intentó defenderse la ha llevado al punto de ser comparada con Ferka Quiroz y su mismísima suegra Niurka Marcos.

Ambas fueron de las mujeres más polémicas en las respectivas ediciones que participaron del programa, por lo que no dudaron en comparar a Leslie por su comportamiento y hasta se fueron contra Emilio quien criticó en varias oportunidades a Ferka cuando convivieron en LCDLF México, pues aseguran que se busco a su mini versión.

“Thalí bien serena enfrentándola y la otra toda alterada respondiéndole, encima que niurkita empezó el drama”, “Emilio se la buscó como la madre jajaja”, “Tanto que Emilio criticó a Niurka y se buscó una igualita”, “Esta Leslie intenta ser una copia de su suegra y de Ferka”, “Oigan pero leslie ya cambio la versión como 4 veces tan inventada que es”, “Dirás que la corriente de Leslie se altera parece Niurka 2″, “Esa Leslie solo quiere hacer ruido para sobre salir, pobre”, han comentado.