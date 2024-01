¿Hubo infidelidad? Novia de Emilio Osorio habló sobre Karol Sevilla

Leslie Gallardo, novia de Emilio Osorio, no sed calló nada en el primer día de estreno de La Casa de los Famosos donde se convirtió en una de las 23 participantes. La influencer se hizo viral en redes sociales tras exponer detalles de la relación entre el hijo de Niurka Marcos y Karol Sevilla.

Recordemos que Emilio se encargó de hablar sobre su relación con la actriz durante su paso por La Casa de los Famosos México pero la relación habría llegado a su fin tras su salida del reality.

Semanas después el joven actor confirmó su relación con Leslie, mientras que Karol ha sido vinculada amorosamente con el cantante Mario Bautista, aunque ninguno ha confirmado la información.

Esto dijo la novia de Emilio Osorio sobre Karol Sevilla

Leslie Gallardo no se guardó nada en la cuarta temporada del reality por lo que no dudó en hablar sobre la ex pareja de su novio asegurando que no eran felices.

“Ninguno de los dos estaba cómodo y ninguno de los dos esta feliz del lugar en donde estaba”, empezó diciendo Leslie.

De igual manera, intentó limpiar su imagen asegurando que Emilio no le había sido infiel con ella, recalcando que comenzaron a salir luego de haberse terminado la relación. Además, mencionó que Osorio vivió el duelo de la relación mientras se encontraba dentro de la casa

“No tengo más comentarios que hacer por que no tengo el gusto de conocer a Karol (Sevilla) no me incumbe meterme en el pasado de mi pareja actual y tampoco me incumbe comentar algo acerca de una persona que no conozco, entonces nada, yo creo que lo más bonito es que si ella está con Mario (Bautista) que sea muy feliz con Mario, nosotros le deseamos lo mejor, no le estamos deseando mal a nadie, no terminamos de mala manera, él no la engañó conmigo, ni nada por el estilo, ni yo me metí de tercera en discordia como muchos lo creen…”, llegóa mencionar durante entrevista con Gerardo Escareño para su canal de Youtube ‘Vaya, Vaya’.

Lasa criticas no se hicieron esperar en redes sociales pues aseguran que no debió hablar al respecto.

“Traumada con la linda Karol típico de viejas como esta”, “Esa no es la que salió en la venganza de los ex, ja, ja, ja, ja”, “Leslie es la Ferka de esta Casa de los Famosos”, “No dijo nada malo pero creo que no le correspondía a ella decir eso”, “Leslie no es quien para hablar si Karol se sentía cómoda o no con Emilio”, “Güey es que el nivel de Karol es superior al de Lesly. Karol Disney y Lesly una temporada Acapulco Shore, ¿cómo creen?”, han comentado.