Lanzan advertencia sobre la exitosa película de Emma Stone por escenas consideradas “de mal gusto”

Este año la temporada de premios a lo mejor del cine ha estado llena de grandes sorpresas, sobretodo cuando han estado compitiendo poderosas producciones como Barbie, Oppenheimer y Killers of the Flower Moon que se prefilaban a llevarse todo. Sin embargo, ha sido Poor Things (Pobres criaturas) la que llegó a romper con todas las quinielas.

Se trata de una producción dirigida por Yorgos Lanthimos (The Favourite) y protagonizada por Emma Stone, Mark Ruffalo y Willem Dafoe que ha dado mucho de qué hablar por su trama inspirada en la novela clásica de Mary Shelley, Frankenstein, combinando a su vez un poco de Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz y El Marqués de Sade.

Poor Things Emma Stone ha sorprendido con su protagónico en la cinta que ya es una de las favoritas de la temporada de premios (Searchlight Pictures)

La trama al estilo Frankenstein, sigue a Bella (interpretada por Emma Stone), un experimento del científico Godwin Baxter (Willem Dafoe), que trasplanta el cerebro de un feto al cuerpo de una mujer que se ha suicidado. Bella no tiene recuerdos de su vida anterior y comienza como una niña salvaje que va redescubriendo las maravillas y peligros del mundo de forma vertiginosa.

La cinta ya se llevó varios premios, incluidos el de “Mejor película- Comedia o Musical) y “Mejo Actriz Principal” en los Globos de Oro, un León de Oro a Mejor Película y un Critics Choice Award a Mejor Actriz para Emma Stone

“Obviamente no había leído el libro y no había oído hablar de él antes”, dijo Stone en una entrevista con The Wrap. “Pero básicamente se trata de una mujer que pasa por este tipo de proceso de reanimación y por lo tanto se acerca al mundo y a cualquier cosa que alguien pueda experimentar por primera vez con ojos nuevos. Y ella no funciona como los demás. Ella está creciendo y evolucionando rápidamente. Y eso por sí solo fue suficiente para interesarme. Sólo quería saber más y más”.

La controversia que podría ensombrecer a ‘Pobres Criaturas’

Si bien la cinta ha sido aclamada por los críticos, las escenas de sexo han sido suficientes para causar una gran controversia por la que muchos la han señalado “de mal gusto” por ser “demasiado gráficas”. Y es que en un punto de la trama, Bella descubre que puede sacar provecho de su sexualidad y recurre a la prostitución para financiar sus estudios.

Ante esto, Stone y Ruffalo han salido en su defensa, alegando que “están bien justificadas” y “son necesarias” para el desarrollo del personaje de Bella pues es una forma en que aprende a comprender su cuerpo y cómo otros lo codician.

“Gran parte de esto se trataba de ser fiel a la experiencia de Bella”, dijo Stone en una entrevista transmitida el martes. “Veo sexo... Obviamente, debido a que es más excitante o algo de qué hablar, la gente menciona mucho ese aspecto, y es una gran parte de su experiencia y su crecimiento. Como es, creo, para la mayoría de las personas en vida.”

Stone también dijo que la experiencia sexual de Bella es diferente porque no comprende las normas y presiones sociales que lo rodean. “Una de las cosas de las que hablamos desde el principio, y lo que pensé que era extremadamente importante, es que Bella es completamente libre y sin vergüenza por su cuerpo”, explicó Stone.