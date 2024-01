Ésta es la cinta de Emma Stone de la que todos hablan ahora: es calificada como la mejor de su carrera

Este año la temporada de premios a lo mejor del cine será muy importante luego de que la huelga de actores liderada por el sindicato SAG-AFTRA llegara a su fin en noviembre de 2023. Con títulos como Barbie y Oppenheimer liderando la lista de nominaciones a la próxima entrega de los Globos de Oro, una producción protagonizada por Emma Stone, ha dado mucho de qué hablar y ya amenaza con llevarse varios galardones.

Se trata de Pobres criaturas (Poor Things), cinta de fantasía dirigida por Yorgos Lanthimos, basada en la novela homónima de Alasdair Gray de 1992.

Poor Things Emma Stone ha sorprendido con su protagónico en la cinta que ya es una de las favoritas de la temporada de premios (Searchlight Pictures)

La trama al estilo Frankenstein, sigue a Bella (interpretada por Emma Stone), un experimento del científico Godwin Baxter (Willem Dafoe), que trasplanta el cerebro de un feto al cuerpo de una mujer que se ha suicidado. Bella no tiene recuerdos de su vida anterior y comienza como una niña salvaje que va redescubriendo las maravillas y peligros del mundo de forma vertiginosa.

Stone ha sido una de las actrices más queridas de los últimos años, reconocida por su versatilidad y carisma que la han llevado a protagonizar cintas tan diferentes entre sí como Easy A, The Amazing Spiderman, Birdman, The Favourite, Cruella y La La Land. De las comedias románticas y los dramas, a las cintas de superhéroes y los musicales, Emma Stone ha demostrado que puede con cualquier reto que se le ponga y Pobres criaturas definitivamente no es la excepción.

Poor Things Emma Stone ha sorprendido con su protagónico en la cinta que ya es una de las favoritas de la temporada de premios (Searchlight Pictures)

“Obviamente no había leído el libro y no había oído hablar de él antes”, dijo Stone en una entrevista con The Wrap. “Pero básicamente se trata de una mujer que pasa por este tipo de proceso de reanimación y por lo tanto se acerca al mundo y a cualquier cosa que alguien pueda experimentar por primera vez con ojos nuevos. Y ella no funciona como los demás. Ella está creciendo y evolucionando rápidamente. Y eso por sí solo fue suficiente para interesarme. Sólo quería saber más y más”.

“Bella es única en todos los sentidos y la realización cinematográfica también lo es”, dijo Stone sobre su personaje en otra conversación con On the Red Carpet. “Ella no tenía vergüenza ni juicio propio, estaba totalmente abierta a todas las experiencias, totalmente libre y que era importante contar esa historia de la manera que queríamos contarla”.

Poor Things Emma Stone ha sorprendido con su protagónico en la cinta que ya es una de las favoritas de la temporada de premios (Searchlight Pictures)

Además del Frankenstein de Mary Shelley, podría decirse que la cinta mezcla un poco de Alicia en el País de las Maravillas, con un poco de El Mago de Oz y El Marqués de Sade, aunque también se reflejan un poco las producciones anteriores del director como The Favourite.

Pobres criaturas ha sido calificada como una cinta sádica pero extravagantemente hermosa, divertida y hasta cierto punto conmovedora. Para algunos críticos, es una de las mejores interpretaciones de Emma Stone. Por supuesto, las actuaciones de Mark Ruffalo y Willem Dafoe también se han llevado las palmas, haciendo de la cinta una de las favoritas del año. Aunque la cinta ya es proyectada en los cines de Estados Unidos desde diciembre, en México llegará el 25 de enero.