¿La ofendió? Sofía Vergara habla por primera vez sobre la incómoda entrevista con Pablo Motos

La escandalosa entrevista en la que Pablo Motos, conductor de El Hormiguero, intentó “dejar en ridículo” a Sofía Vergara aún sigue dando de qué hablar, sobretodo ahora que la actriz ha salido a defender su honor.

Todo sucedió mientras Vergara se encontraba en España como parte de su gira promocional de la nueva serie de Netflix, Griselda y asistió al programa para hablar de su trayectoria y del proyecto. Durante el encuentro, el conductor interrumpió en varias ocasiones para hacer chistes sobre su talento y su acento pero no contaba con que ella se defendería.

“Gloria Pritchett fue mi personaje en ‘Modern Family’”,dijo la actriz. “¿Cómo dices Modern Family?”, señaló Motos, lo que hizo reaccionar a Vergara. “¿Cómo lo digo en inglés? ¿Me sale mal? Ah porque hablas mejor inglés que yo. ¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes, perdón?”, dijo la actriz pero el conductor continuó “ridiculizándola diciendo que eran “premios menores” y que “le daban igual”.

El suceso se volvió tendencia internacional y sin importar que Motos intentó seguir con la entrevista haciendo caso omiso a la reacción de Vergara, internautas y medios internacionales aplaudieron que no se dejó minimizar.

Tras lo sucedido, Motos intentó justificarse diciendo que “todo estaba planeado” y que ellos habían hablado sobre cómo se llevaría la entrevista. “Debo ser el único del mundo que no se ha enterado. [...] Viene Sofía Vergara, conectamos muy bien y entonces yo le digo: ‘Sofía, vi una entrevista tuya con Kevin Hart en la que no le dejabas caminar y estabas todo el rato vacilándole y él vacilándote a ti; si pudiésemos hacer como si fuésemos dos viejos amigos y me vacilas y te vacilo’, y me dijo: ‘Pues claro que sí’. Bajamos aquí, hicimos un programa de puta madre, nosotros nos lo pasamos muy bien, el público se ríe y al día siguiente sacamos 5.100.000 de espectadores. Hasta aquí lo que yo puedo decir, más allá de lo otro, no intento leer nunca”, explicó el presentador.

Lejos de ser defendido, internautas expresaron que su justificación era “falsa” y lo señalaron de “patán” y “mal entrevistador”.

Sofía Vergara revela la verdad detrás de la incómoda entrevista con Pablo Motos

Aprovechando la gira promocional de Griselda y tras permanecer en silencio, finalmente Sofía Vergara habló de lo sucedido. Para sorpresa de todos, la colombiana describió su relación con Motos como “amigable” y dejó ver que sí habían pactado que se llevarían pesado. “La entrevista con Pablo fue además como amigos, a mí me dijeron ‘para que sea chistoso métete con él y comienza a…’, o sea, no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema con él, lo adoro, me encanta su programa, sino que estábamos tomándonos el pelo entre los dos”, confesó para el programa Ventaneando.

Cuando se le preguntó sobre el impacto que tuvo su contestación a Motos tras burlarse de su acento, reveló que no lo tomó como algo con mala intención: “Bueno, porque hay muchas cositas que sí eran verdad, pero nada fue con mala intención, yo lo quiero mucho”.

Asímismo dejó claro que los chistes sobre su acento no evitarán que ella quiera seguir haciendo proyectos en español. “Espero que sí, ojalá y bueno, si a Griselda le va bien, y puedo yo producir más cosas, pues lógicamente voy a tratar de hacer más cosas”, afirmó.