Conductor que quiso ridiculizar a Sofia Vergara hace inesperada confesión y queda peor

Han pasado días desde la escandalosa entrevista en la que Pablo Motos, conductor de El Hormiguero, intentó “dejar en ridículo” a Sofía Vergara. Todo sucedió mientras la actriz se encontraba en España como parte de su gira promocional de la nueva serie de Netflix, Griselda.

Durante el encuentro, Vergara habló todo el tiempo en español de su experiencia como latina en Estados Unidos y los papeles que ha interpretado. En un momento menciona a Gloria Pritchett, protagonista de Modern Family que la catapultó a la fama pero el conductor se atrevió a interumpirla para burlarse de su pronunciación.

“Gloria Pritchett fue mi personaje en ‘Modern Family’”,dijo la actriz. “¿Cómo dices Modern Family?”, señaló Motos, lo que hizo reaccionar a Vergara. “¿Cómo lo digo en inglés? ¿Me sale mal? Ah porque hablas mejor inglés que yo. ¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes, perdón?”, dijo la actriz pero el conductor continuó “ridiculizándola diciendo que eran “premios menores” y que “le daban igual”.

El suceso se volvió tendencia internacional y sin importar que Motos intentó seguir con la entrevista haciendo caso omiso a la reacción de Vergara, internautas y medios internacionales aplaudieron que no se dejó minimizar. “Sofía Vergara fue a la yugular (...) Fue un momento incómodo”, escribió el Daily Mail, mientras que Unilad destacó que la actitud de la colombiana fue la mejor: “Sofía Vergara tuvo la respuesta perfecta ante un presentador de televisión que se burló de su acento inglés”.

Conductor de ‘El Hormiguero’ se defiende tras incómoda entrevista a Sofía Vergara

Tras el escándalo que hizo que resurgieran videos de diversas entrevistas en las que Sofia Vergara se ha defendido y demostrado lo poderosa que es, el anfitrión de El Hormiguero aprovechó para explicar qué fue lo que realmente sucedió con ella en el programa.

Motos aclaró que Sofía Vergara no fue grosera con él, que conectaron muy bien y que el programa había sido muy aplaudido por el público. Además aseguró que las bromas fueron pactadas por lo que no hubo ningún malentendido con ella.

“Debo ser el único del mundo que no se ha enterado. [...] Viene Sofía Vergara, conectamos muy bien y entonces yo le digo: ‘Sofía, vi una entrevista tuya con Kevin Hart en la que no le dejabas caminar y estabas todo el rato vacilándole y él vacilándote a ti; si pudiésemos hacer como si fuésemos dos viejos amigos y me vacilas y te vacilo’, y me dijo: ‘Pues claro que sí’. Bajamos aquí, hicimos un programa de puta madre, nosotros nos lo pasamos muy bien, el público se ríe y al día siguiente sacamos 5.100.000 de espectadores. Hasta aquí lo que yo puedo decir, más allá de lo otro, no intento leer nunca”, explicó el presentador.

Lejos de ser aplaudida, la justificación de Motos fue señalada de “falsa” ya que ante muchos, tanto las burlas como la reacción de Vergara habían sido genuinas. Así mismo, lo tacharon de “patán” y de “mal entrevistador”. “El problema es que la gente mire a un patán como él 😅 no es solo un bufón, sino que normaliza conductas tóxicas”; “No sabe cómo salirse de ésta”; “El clásico: estaba todo calculado🤣”; “Qué patético, ahora resulta que era un experimento”, se lee en redes sociales.