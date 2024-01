Shannen Doherty planifica su funeral y abre debate en Internet ¿es sensato hacerlo?

La actriz Shannen Doherty ha batallado desde el 2015 contra el cáncer. Dejarse vencer no es una opción para ella. La primera vez se sometió a quimioterapia, radioterapia y a una mastectomía (extirparon la mama comprometida). Fue un proceso que duró dos años, hasta que en el 2017 entró en remisión. Pero esa felicidad solo el duró hasta el 2020, pues le regresó y esta vez más complicado.

El año pasado ofreció una entrevista a la revista People en la que admitió: “No me quiero morir”, y esto lo confesó tras expresar que el cáncer ha avanzado a estado cuatro, al punto llegó hasta los huesos e hizo metástasis en el cerebro. Sin embargo, a sus 52 años aún conserva intacta la esperanza: “No he terminado con la vida. No he terminado con amar. No he terminado con la creación. Todavía no he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor”.

Por eso, este martes 16 de enero afirmó que está preparando su funeral. En su podcast “Let’s be clear with Shannen Doherty’s”, la protagonista de “Embrujada” le contó a su amigo Chris Cortazzo, cómo sedes que sea su funeral y hasta quiénes desea que no vayan a este. “Hay mucha gente que creo que aparecería, pero no quiero que estén allí. Las razones para aparecer no son necesariamente las mejores, como que en realidad no les agrado. Aborrezco la falsedad”.

El planificar desde ya su funeral abrió un debate en internet, puesto que la muerte es un tabú y afrontarla para muchos no es tema del que se deba hablar abiertamente para “no invocarla”, mientras que otras personas afirman que es lo único seguro en la vida y se debe planificar cómo le gustaría ese último adiós.

Por supuesto, ella no es la única que ha hecho su preparativo. Esto ya cada vez está calando más en la sociedad, al punto que ya está la figura de “funeral planner”, quien se encarga de organizar los sepelios y homenajes para difuntos. Hay páginas web que te indica qué se debe tomar en cuenta para este inevitable momento y cumplir el último deseo. Incluso venden paquetes con la premisa de un ”último regalo para tus seres queridos”.

¿Qué implica planear la inhumación?, pues decirte entre un entierro o la cremación, dónde te gustaría que fuera el servicio: la casa, una funeraria o en el cementerio; si desea flores o donaciones a instituciones, si deseas que alguien hable en la ceremonia y más.

Sobre si es sensato o no, un investigador de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, citado JW.org, atinó en una de sus frases al decir: “El que contrata los servicios fúnebres está emocionalmente alterado cuando hace los arreglos. Y el administrador (inescrupuloso) de una empresa funeraria a menudo explota ese sentir para lograr la venta de lo más costoso que tiene”. Y a ti ¿cómo te gustaría que fuera tu sepelio?